anche-design-e-linguaggio-hi-tech-sono-strumenti-di-inclusione

Un anno fa, l’ingegnere di Intel e manutentore del kernel Linux Dan Williams ha proposto di introdurre una terminologia inclusiva nel documento ufficiale di codifica del kernel del sistema operativo. La proposta chiedeva di sostituire le comuni frasi tecniche ritenute offensive e razziste, in particolare master/slave e whitelist/blacklist. I primi a firmare la proposta di Williams furono Chris Mason e Greg Kroah-Hartman. Anche altri manutentori approvarono la proposta, ma i cambiamenti vennero accettati solo dopo un acceso dibattito. I contrari sostenevano principalmente che il cambiamento era insignificante e che sostituire “master/slave” in una linea di codice non avrebbe fatto nulla per rimediare al retaggio dello schiavismo. Android, GitHub e Splunk hanno tutti appoggiato il cambiamento nella descrizione della relazione concettuale da “master” a “principale” e da “slave” a “secondario”. Apple ha seguito l’esempio dichiarando che le sostituzioni sarebbero state introdotte nei codebase interni, nelle API pubbliche e nei progetti open-source, come WebKit e Swift e che gli sviluppatori sarebbero stati incoraggiati ad abbracciare nuove terminologie come primario/secondario, primario/replica, principale/secondario, o host/client. Invece di “blacklist/whitelist, per descrivere ciò che è ammesso e non ammesso, sono stati introdotti allow-list/deny-list, cioè lista consentita/denegata. I cambiamenti sono stati tutti incoraggiati a livello sia codice sia di documentazione.

Mentre l’impulso per il cambiamento di un anno fa può essere ricercato nel momento di resa dei conti che il paese stava attraversando dopo l’omicidio di George Floyd e l’ascesa del movimento Black Lives Matter, già da tempo si sentiva il bisogno di sviluppare una terminologia più inclusiva in ambito tecnologico. Cambiare alcune di queste parole nel codice e nella documentazione non è molto diverso dal chiedere la rimozione di una statua di un generale sudista. Termini come “master/slave” hanno un chiaro riferimento al periodo dello schiavismo. Altri termini come “blacklist” e “whitelist” potrebbero sembrare invece meno carichi di valore nominale, ma perpetuano l’idea che “bianco” equivalga a buono e “nero” a cattivo. L’uso continuo di questi termini alimenta quindi i nostri pregiudizi consci e inconsci.

E, naturalmente, i pregiudizi non si limitano alle etnie.

Usare un linguaggio inclusivo significa evitare espressioni e termini che potrebbero essere considerati sessisti, razzisti, esclusivi o prevenuti in qualsiasi modo contro certi gruppi di persone. L’etnia e il genere sono di solito in cima alla lista quando si considera la diversità e l’inclusione, ma vanno presi in considerazione molti altri aspetti. Il linguaggio deve evolversi nel corso degli anni per non escludere nessuno. È anche importante sottolineare che l’obiettivo non è solo quello di evitare un linguaggio offensivo. Si tratta piuttosto di far sentire tutti accettati per ciò che sono, da uno sviluppatore che legge un manuale a un bambino che gioca con un videogame, a un uomo d’affari che si iscrive a un nuovo servizio di posta elettronica.

Alla recente Worldwide Developer Conference, Apple si è spinta oltre il linguaggio inclusivo e ha pubblicato una guida dettagliata per gli sviluppatori per progettare applicazioni inclusive. Nella guida, Apple afferma che “progettare un’applicazione inclusiva è un processo iterativo che richiede tempo per essere correttamente realizzato. Durante il processo, siate pronti a esaminare i vostri presupposti su come le altre persone pensano e sentono e siate aperti all’evoluzione della conoscenza e della comprensione”. È interessante notare che i punti che Apple incoraggia gli sviluppatori a considerare non sono diversi da quelli che tutti noi dovremmo considerare nella vita nel nostro tentativo di creare una società più inclusiva. Sul linguaggio in particolare, Apple sottolinea l’importanza del tono, non solo delle parole. Il tono può, infatti, inviare messaggi che lo sviluppatore potrebbe non aver previsto.

Apple sostiene che ogni persona ha una prospettiva unica, ma quella prospettiva è costruita sull’intersezionalità delle caratteristiche e delle esperienze umane che riguardano l’età, il genere e l’identità di genere, la razza e l’etnia, la sessualità, gli attributi fisici, gli attributi cognitivi, le disabilità permanenti, temporanee e situazionali, la lingua e la cultura, la religione, l’istruzione, le opinioni politiche o filosofiche e il contesto sociale ed economico.

Quando si parla di genere, gli sviluppatori dovrebbero considerare sia i riferimenti linguistici che il design. Usare un avatar o un’emoji che non può essere ricondotto a un genere specifico o, ancora meglio, fornire gli strumenti all’utente per progettare il proprio avatar o emoji potrebbe fare molto, ad esempio, per far sentire tutti più accettati. Questo è ancora più importante quando si creano personaggi all’interno di un’app. Un’applicazione di fitness, per esempio, dovrebbe presentare movimenti di esercizio dimostrati da persone con diversi background etnici, tipi di corporatura, età e capacità fisiche. Le app, come i libri, dovrebbero essere specchi, finestre e porte scorrevoli, per citare lo stimato educatore di letteratura per bambini Dr. Bishop. Dovrebbero avere personaggi in cui possiamo riconoscere noi stessi e gli altri.

Evitare stereotipi e generalizzazioni è altrettanto importante. Dai nuclei familiari al frequentare l’università o possedere un’auto, vengono fatte alcune implicazioni che si basano su ciò che è considerato un’esperienza comune. Concentrarsi su un hobby, un amico o una qualità personale evita di dipendere dalla cultura, dal fattore economico o dalle capacità.

Le caratteristiche di accessibilità sono molto importanti per Apple. Non sorprende che ci sia un’ampia guida sull’argomento che incoraggia gli sviluppatori a fare due cose: primo, evitare di presumere che una disabilità possa impedire a qualcuno di voler usare la loro app. In secondo luogo, considerare che tutti gli utenti potrebbero trovarsi di fronte a una disabilità temporanea come l’ipovisione dovuta a un’infezione agli occhi. Quando si tratta di scrivere di persone con disabilità, l’attenzione dovrebbe essere sulle persone, non sulla disabilità.

Le parole contano sempre, ma contano ancora di più quelle che vengono usate nei libri, nel materiale educativo, in tutto ciò che forma il pensiero delle giovani menti e che è progettato per essere usato da molte persone. Mia figlia adolescente si accorge ogni volta che in un gioco mancano persone di colore o peggio ancora quando l’unico ruolo che hanno è quello del “cattivo”. Si accorge quando il mondo binario in cui viviamo ancora è forzato nel loro mondo di fantasia attraverso il modo in cui sono concepiti i costumi, i colori e i ruoli all’interno di un gioco.

Sono sicuro che alcuni etichetteranno questi ultimi sforzi di Apple e di altre aziende della Silicon Valley come “politically correct”, o “cultura woke”. Non è così: pensare alle parole che usiamo, ai personaggi che creiamo nei videogiochi o ai ruoli e agli utenti ideali che usiamo nel progettare nuovi servizi dovrebbe essere il punto di partenza, e si dovrebbe basare sull’empatia verso tutti gli altri. Essere inclusivi non significa solo fare la cosa giusta, ma anche prendere decisioni commerciali intelligenti. Più si è inclusivi, più ampio è il mercato a cui ci si può rivolgere.