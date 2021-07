amadeus,-stefano-coletta-non-usa-mezzi-termini-“a-sanremo-amadeus-ha-fatto-…”

Spread the love











Amadeus è sicuramente uno dei conduttori più importanti della televisione italiana ed anche uno dei più amati di questi ultimi 10 anni. Grazie al suo talento e alla sua simpatia è riuscito a catturare l’amore di milioni di Italiani che lo seguono sempre con tanto affetto. Il fatto che Amadeus abbia fatto in tutti questi anni un grande lavoro, è stato anche sottolineato in questi giorni dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Quest’ultimo avrebbe rilasciato una importante intervista, nel corso della quale il direttore di Rai1 ha voluto anche esaltare le qualità e il talento del conduttore. Ma cosa ha dichiarato Stefano Coletta?

Amadeus, il conduttore più amato degli ultimi 10 anni

Come abbiamo visto, Amadeus è stato al timone del Festival di Sanremo per due anni consecutivi e adesso si parla di una possibile terza conduzione di quest’ultimo. Ad ogni modo, come abbiamo già avuto modo di anticipare, il direttore di Rai 1 Stefano nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica pare che abbia parlato di questa ultima stagione televisiva. Il direttore avrebbe sottolineato come la stagione 2020/2021 sia stata molto importante per Rai 1 soprattutto in termini di share.

Il direttore di Rai Stefano Coletta esalta Amadeus

Uno dei conduttori che sicuramente ha fatto tanto bene alla Rai è stato lui, Amadeus il quale soprattutto quest’anno ha condotto una edizione del Festival di Sanremo molto particolare per via della pandemia da covid. “A Sanremo con l’Ariston con la platea vuota ci ha fatto capire che Fiorello e Amadeus sono stati eroici. Con i Maneskin Ama ha fatto la rivoluzione, il segno che Rai1 sa raccontare i tempi, è vicina ai giovani”. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate da Stefano Coletta il quale ha voluto sicuramente esaltare Amadeus e le sue abili qualità di conduttore.

Il conduttore sarà al timone della prossima stagione?

Per quanto riguarda il prossimo festival di Sanremo, si è tanto parlato di una possibile terza conduzione di Amadeus. Sembra che non ci sia ancora nessuna conferma al riguardo, ma lo stesso Stefano nel corso dell’intervista ha fatto ben intendere di avere dei contatti con il conduttore per vedere se ci sono le basi di una possibile terza conduzione consecutiva. “Con Amadeus stiamo parlando ma non ho ricevuto risposte. In Rai arrivano nuovi vertici e sia Sanremo che Eurovision saranno temi di confronto”. Queste le parole di dichiarate dal direttore di Rai 1.

