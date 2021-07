AGGIORNAMENTO – Ormea, finisce sotto un escavatore e muore: la vittima è un 41enne di Mondovì

Spread the love

Immagine di repertorio (Foto copyright Ideawebtv.it)

AGGIORNAMENTO ore 9.25 – Tragedia questa mattina (6 luglio) ad Ormea dove una persona è finita sotto un escavatore, perdendo la vita: il fatto si è verificato in Frazione Aimoni nei pressi dell’Albergo Il Pagliarin.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Mondovì, l’autogru inviata dalla Centrale di Cuneo, la squadra del Distaccamento di Ormea, l’Elicottero Drago 51, forze dell’ordine e 118: non vi sono al momento informazioni sulle generalità della vittima dell’incidente, in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

AGGIORNAMENTO ore 10.30 – E’ Piero Dubois, 41enne di Mondovì, la vittima dell’incidente verificatosi questa mattina ad Ormea: l’uomo, secondo quanto risulta dalle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, è finito sotto l’escavatore che stava manovrando, in Frazione Aimoni, perdendo la vita.