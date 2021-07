agenda-8-luglio,-i-principali-appuntamenti-della-giornata-a-cura-di-mianews.

I principali appuntamenti

AGENDA COMUNE

– ORE 12.30: il sindaco Giuseppe Sala interviene alla conferenza stampa di presentazione della XV edizione di MITO Settembre Musica. La conferenza sarà trasmessa in streaming sul sito: http://www.mitosettembremusica.it.

Rai, Sala Conferenze, corso Sempione 27

– ORE 13: si riunisce in collegamento modalità Teams la commissione Consiliare congiunta Politiche Sociali e Servizi per la Salute, Volontariato e Educazione, Istruzione, Università-Ricerca. Ordine del giorno: ‘Presentazione Delibera n.731. Approvazione del percorso per la definizione di un piano strategico di politiche e programmi per promuovere il benessere delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi a Milano nell’ambito del Piano di Sviluppo del Welfare 2021 – 2023 e degli indirizzi per l’utilizzo dei fondi statali ex legge 28 agosto 1997 n.285’. Partecipano gli assessori Laura Galimberti (Educazione ed Istruzione) e Gabriele Rabaiotti (Politiche Sociali e Abitative).

– ORE 17.30: : il sindaco Giuseppe Sala si collega all’evento on-line ‘Digital Restart – Il percorso formativo per sviluppare nuove competenze digitali’. Per seguire l’appuntamento è necessario registrarsi dalla piattaforma eventibrite al link https://bit.ly/3qQ1rDk

AGENDA CITTA’

– ORE 9.30: evento ‘Hospitality Forum 2021 – Il sistema Italia’ e presentazione del Rapporto 2021 sul mercato immobiliare alberghiero, realizzato da Scenari Immobiliari.

Palazzo Mezzanotte, piazza degli Affari 6

– ORE 11: manifestazione di Coldiretti per sensibilizzare sul tema dei danni causati dai cinghiali.

Piazza Città di Lombardia

– ORE 11.30: conferenza stampa per la sottoscrizione dell’accordo tra l’Università di Pavia e Arexpo SpA, per lo sviluppo del ‘Parco Gerolamo Cardano per l’innovazione sostenibile’. Partecipano Francesco Svelto, rettore dell’Università di Pavia; Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo SpA; Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia e Hellas Cena, prorettrice alla terza Missione dell’Università di Pavia.

Università di Pavia, Palazzo centrale, Aula Foscolo, corso Strada Nuova 65

– ORE 17.30: incontro della Lega dal tema ‘I referendum per la giustizia giusta’. Partecipano Matteo Salvini, il candidato sindaco di centrodestra Luca Bernardo e il direttore del Giornale Augusto Minzolini.

Centro Congressi Stelline, corso Magenta 61

– ORE 18.15: presentazione del libro ‘Armando’, il primo libro pubblicato dalla nuova casa editrice Audrey Edizioni Resistenti. L’evento è organizzato dal caffè-libreria Mamusca, in collaborazione con le sezioni Audrey ANPI e ANPI Dergano. Interviene Rita Pelusio, autrice del libro, letture di Rossana Mola, Valerio Buongiorno e Simone Faloppa. Il libro è nato a partire dalla corrispondenza tra Armando Vezzelli, maestro antifascista e partigiano genovese, deportato nel campo di concentramento di Gusen-Mauthausen nel 1944, e suo figlio Mario, allora poco più che un bambino.

Giardino di villa Hanau, sede del Municipio 9, via Guerzoni 38