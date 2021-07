von-der-leyen-contro-polonia-e-ungheria:-“non-resteremo-a-guardare.-reagiremo-sulle-‘zone-lgbt-free'”

BRUXELLES – “Per quanto riguarda le legge ungherese (sui diritti Lgbt, ndr) in sé per sé, i commissari Reynders e Breton hanno scritto all’autorità ungherese per esprimere loro le nostre preoccupazioni giuridiche. Se l’Ungheria non aggiusterà il tiro la commissione utilizzerà i poteri ad essa conferiti in qualità di garante dei trattati”.

Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento in plenaria a Strasburgo. “Da inizio mandato abbiamo aperto circa quaranta procedure d’infrazione legate alla protezione dello stato di diritto. E se necessario apriremo altre procedure. Non possiamo rimanere a guardare quando ci sono zone che vengono dichiarate Lgbt free. Non lasceremo mai che una parte della nostra società sia stigmatizzata a causa delle sue idee”, ha aggiunto.