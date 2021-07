uomini-e-donne,-sboccia-l’amore-lontano-dai-riflettori:-coppia-a-sorpresa!

Un amore estivo che sboccia fuori dai riflettori del dating show: una coppia di Uomini e Donne sembra quantomai affiatata

(@Instagram)

All’esperta di gossip Deianira Marzano è arrivata una segnalazione circa una coppia del Trono Over di Uomini e Donne che avrebbe fatto sbocciare l’amore lontano dai riflettori. Si tratta di Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone che, in giro per Cagliari, sembravano molto vicini, stretti in un abbraccio.

LEGGI ANCHE > > > Anticipazioni Amici 21, inaspettata conferma nel cast: non andrà via!

NON PERDERTI > > > Raffaella Carrà, partito a Roma il corteo funebre: grande commozione – VIDEO

La coppia, dunque, avrebbe scelto di continuare la loro frequentazione al di là del dating show e si sono concessi una vacanza romantica insieme. I rumors circa una loro frequentazione lontano dalle telecamere erano più che insistenti e la caccia al VIP d’estate ha confermato le voci di corridoio.

LEGGI ANCHE > > > L’Isola dei Famosi, indiscrezione clamorosa: c’è l’addio definitivo

Uomini e Donne, Luca ed Elisabetta insieme: cos’accadrà a settembre?

(@Facebook)

L’estate è destinata a terminare e ben presto anche Luca ed Elisabetta torneranno alla realtà targata Uomini e Donne. Come si comporterà la coppia al rientro delle vacanze? Teoricamente, i due sono ancora in cerca dell’amore al Trono Over del dating show, ma potrebbero rinunciare qualora si trovassero bene insieme e volessero proseguire la loro storia lontano dallo studio di Maria De Filippi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Un Posto Al Sole, 5 curiosità sull’amatissima soap opera: nessuno lo sapeva

La strada più scontata, al momento, è quella dell’apparizione dei due nelle primissime puntate del dating show che vorranno ufficializzare la loro relazione davanti a tutti i telespettatori nello studio di Uomini e Donne. Sarà curioso scoprire la reazione dei presenti ed in particolare degli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari.