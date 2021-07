Un Posto Al Sole, 5 curiosità sull’amatissima soap opera: nessuno lo sapeva

Spread the love

Un Posto Al Sole è la soap opera partenopea più longeva, con 25 anni di anzianità: 5 curiosità che non tutti sanno

25 stagioni, in onda dal 1996, Un Posto Al Sole è giunto alla sua 5732 puntata. Ogni sera è di compagnia a molti telespettatori, da 25 anni la media registrata è sempre ottima, Rai 3 ne fa un programma irremovibile dal palinsesto a partire dalle 20:45.

5 curiosità su Un Posto Al Sole

1 – L’amore sul set: tra i tanti attori passati negli anni sul set di Un Posto Al Sole, tanti si sono innamorati ed hanno fatto coppia oltre il set, tra questi Davide Devenuto (Andrea) e Serena Rossi (Carmen), Michelangelo Tommaso (Filippo) e Samanta Piccinetti (Arianna), Luca Turco (Niko) e Giorgia Gianetiempo (Rossella).

2 – Non è Made in Italy: la soap opera partenopea è ispirata al format australiano Neighbours che narra le vicende di alcune famiglie residenti in Ramsey Street.

3 – Pioggia di critiche: nel 2017 la soap opera ha tentato di rifare il look, ma i telespettatori non hanno affatto gradito il cambiamento che comportava luci troppo forti, volti degli attori lucidi e patinati. I difetti furono aggiustati gradualmente in post produzione.

4 – La bellezza del set: Un Posto Al Sole gode di uno dei panorami di set italiani più belli. Le prime stagioni sono state girate a Villa Rocca Matilde, salvo spostarsi successivamente a Villa Volpicelli che una volta apparteneva all’attrice Luisa Conte.

5 – Tour sul set: nonostante la soap è quasi interamente girata a Villa Volpicelli, alcune scene vengono girate negli studi Rai di Fuorigrotta, altre alla Mostra d’Oltremare. Periodicamente i produttori organizzano tour all’interno degli studi. I set all’interno degli studi Rai sono il Caffè Vulcano, casa Giordano, casa Ferri e casa Poggi.