Twitter introdurrà le reazioni ai tweet sul modello di Facebook

Mettere mi piace o retwittare un tweet che abbiamo apprezzato diventerà presto una cosa del passato. Tra le tante nuove funzionalità che l’app di microblogging sta sviluppando, o ha già annunciato, in questi mesi, da fine maggio si sapeva che era al lavoro per aggiungere delle reazioni ai tweet, sul modello di Facebook. A quel tempo, erano pronte solo le reazioni “Hmm” e “Haha”. Ora sappiamo quali sono le emoji che potremo usare per rispondere a un tweet.

Le nuove reazioni su Twitter consentiranno una risposta più specifica a un tweet. Gli utenti potranno scegliere tra un totale di cinque opzioni, tra cui l’emoji dubbiosa, quella triste, la faccina che ride, il battito di mani e il solito mi piace. A svelarlo è stato sullo stesso social lo sviluppatore Nima Owji, tra i primi a scoprire le nuove opzioni introdotte dall’app.

Sembra che l’utente dovrà premere più a lungo sul “mi piace” perché appaiano anche le altre opzioni. Non è ancora chiaro quando l’azienda rilascerà questa funzionalità, anche se appare abbastanza pronta per essere diffusa.

.@Twitter reactions feature is almost complete! Let’s have a look at the final emojis!

— Nima Owji (@nima_owji) July 4, 2021