tornano-i-kit-per-i-nuovi-nati.

Una sinergia valoriale quella tra l’Amministrazione comunale milanese, Energie Sociali Jesurum e LloydsFarmacia del Gruppo Admenta Italia che da cinque anni dà luogo alla realizzazione di un pacco dono con prodotti, informazioni e servizi per la prima infanzia e per la famiglia. Un benvenuto caloroso e affettuoso della città quindi a tutte le nuove nate e a tutti i nuovi nati. Il progetto, distribuito da sempre senza distinzioni di reddito e a costo zero per il Comune di Milano, è sostenuto dall’intervento di aziende che offrono il loro supporto condividendo i valori dell’iniziativa e si colloca quindi tra gli esempi virtuosi e duraturi del dialogo Pubblico-Privato di cui Energie Sociali Jesurum, agenzia di comunicazione, si fa con il proprio lavoro da tempo promotrice.

Il kit di benvenuto, assemblato in un pratico sacchetto riutilizzabile, viene consegnato alle famiglie attraverso la rete delle 91 LloydsFarmacia capillarmente distribuite sul territorio cittadino, dove lo scorso anno a ritirare il dono è stato il 95% dei beneficiari, ovvero i 9.196 nuovi nati del 2020.

“In un periodo così complesso come quello che stiamo attraversando, in cui la città e il mondo intero sono stati duramente messi alla prova, – dichiarano gli assessori Roberta Cocco (Servizi civici) e Gabriele Rabaiotti (Politiche sociali e abitative) – salutare l’inizio di una nuova vita e dare il benvenuto ai nuovi milanesi assume un significato ancora più importante. Un messaggio di speranza che, insieme ai nostri partner privati, vogliamo consegnare alle neo mamme e ai neo papà che si trovano ad affrontare la meravigliosa e complessa esperienza della genitorialità”.

“Siamo felici della continuità che riusciamo a dare a questa iniziativa, con cui, anno dopo, si rinnova, attraverso una stretta sinergica tra Pubblico e Privato, un gesto di attenzione verso le famiglie. Oggi più importante che mai. Mi piace in questa occasione ringraziare il Comune di Milano, Sindaco, Assessori e Uffici per il professionale ed efficace lavoro svolto insieme con l’obiettivo di rispondere insieme ai bisogni delle cittadine e dei cittadini.” commenta Michela Jesurum, CEO di Energie Sociali Jesurum.

Anche per quest’anno, il progetto conferma la medesima meccanica: a qualche settimana dal parto, le famiglie dei nuovi nati residenti a Milano riceveranno dall’Ufficio Anagrafe una lettera di benvenuto, accompagnata dalle istruzioni per ritirare gratuitamente il kit. Dal debutto del 2017 proprio a Milano, l’iniziativa si è via via estesa a diversi altri Comuni d’Italia come Bologna, Lissone, Cremona, Desio, Maslianico, Solaro, Prato, Sant’Agata Bolognese, San Giovanni Valdarno.

“Questa iniziativa sa da sempre esprimere al meglio i valori della nostra azienda e la volontà di offrire alle famiglie una rete di supporto e vicinanza professionale e qualificata. Per questo rinnoviamo anno dopo anno il nostro impegno nel renderne possibile il prosieguo, perché crediamo fortemente nel messaggio positivo che questo dono porta nelle case dei destinatari” commenta Arianna Furia, Direttore Vendite Retail ADMENTA Italia.

Il contributo delle aziende coinvolte nel progetto porta nelle case dei neogenitori milanesi un kit che per il 2021 è così composto:

– Buono per 40 consegne gratuite per la spesa a domicilio su Cortilia;

– Sample crema di riso o biscotto di farro Mellin Viaggio d’Italia biologico e leaflet con buono sconto;

– Salviette cambio bimbo baby fresh e pochette colorata Pampers, di Fater SpA;

– 1 confezione di Pouch Frutta Frullata 100% Biologica Hero Solo e 1 buono sconto, di Fater SpA;

– Olio elasticizzante Rilastil, di Ganassini;

– Buono sconto LloydsFarmacia;

– 2 sachet balsamo idratante e brochure informativa pelle a tendenza atopica La Roche-Posay, di L’Orèal;

– 2 sample Saugella Attiva, di Mylan-A Viatris Company