tiktok-avanza-in-italia:-triplicata-in-un-anno-la-base-utenti

La base di utenti di TikTok è triplicata nell’ultimo anno, secondo un sondaggio sui consumatori degli analisti di mercato Ampere: la piattaforma di social video ha visto triplicare i suoi utenti in tutto il mondo, tranne che nel suo già forte mercato interno cinese e in India, dove l’app è stata bandita nel giugno 2020.

La crescita annua maggiore si registra nei cinque maggiori mercati europei: Spagna (391%), Germania (353%), Francia (312%), Italia (301%) e Regno Unito (282%) e Ampere ora stima questi hanno una base di utenti mensile combinata di oltre 100 milioni.

Ma quanti sono gli utenti di TikTok in Italia? Secondo il report di Kantar si attesterebbe a poco meno di 10 milioni di utenti mensili, mentre AGCOM, basandosi sugli ultimi dati Audiweb disponibili al riguardo, parla di 6,6 milioni di utenti nel giorno medio a settembre 2020, che si confrontano con gli 1,3 milioni del settembre 2019. Numeri che sicuramente a oggi sono ancora superiori vista, appunto, la crescita che anche Ampere riporta. E potrebbero anche sfiorare le 20 milioni di unità. TikTok spera di costruire ulteriormente su questa rapida crescita europea con la sua partnership con il torneo di calcio Euro 2020, che ha già mostrato segni di successo.

Ne sono un esempio le attivazioni di brand come Acqua Lete e Goleador che hanno utilizzato TikTok per lanciare un forte messaggio ai tifosi: Acqua Lete, main sponsor del Napoli, ha deciso di portare il supporto dei tifosi partenopei allo stadio Maradona, una delle case del calcio più vivaci al mondo, realizzando un originale coro calcistico che racconta la passione degli appassionati per la propria squadra e lanciando la Hashtag Challenge #CoroaCoreLete, cui hanno partecipato giocatori e tifosi; Perfetti Van Melle, invece, ha coinvolto i tifosi attorno al brand Goleador, prima in occasione del lancio della Goleador Tricolor nella nuova versione con i colori della bandiera italiana, e più recentemente con la Hashtag Challenge #MosseDaBomber, per motivare e ingaggiare la community italiana di amanti dello sport. Il Milan, per promuovere i servizi del suo premium partner Skrill, app di pagamenti digitali, ha creato la Hashtag Challenge #TAPANDMOVE per la community italiana.

Nel mondo dei social, il video in formato breve è il re: YouTube e TikTok hanno il coinvolgimento più profondo tra le app di social e streaming video. In particolare, TikTok ha superato YouTube per il tempo medio trascorso per utente negli Stati Uniti e nel Regno Unito; a partire da maggio 2021, l’utente medio trascorre 24,5 ore al mese su TikTok negli Stati Uniti e quasi 26 nel Regno Unito.

TikTok si è in genere dimostrato più popolare tra il pubblico femminile e più giovane, sebbene la piattaforma si stia espandendo ai dati demografici più anziani: Ampere aggiunge che l’app è già popolare tra le famiglie, con un terzo degli utenti di TikTok che vive con bambini piccoli.