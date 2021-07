temptation-island:-le-prime-dichiarazioni-di-valentina

Dopo la puntata di lunedì di Temptation Island Valentina e Tommaso si sono detti addio. I due hanno avuto un importate falò di confronto, alla fine del quale hanno deciso di prendere strade diverse. Ma cosa avrà detto Valentina Nulli Augusti in merito?

La prima coppia a lasciare Temptation Island è stata quella composta da Valentina e Tommaso. I due nel corso della seconda puntata della trasmissione hanno avuto il loro primo falò di confronto, alla fine del quale hanno deciso di uscire separatamente.

In particolare è stata Valentina ad aver chiesto un confronto con Tommaso dopo averlo visto baciarsi con la single Giulia. I due, hanno avuto un lungo confronto alla fine del quale il giovane Eletti ha rivelato di voler uscire ugualmente con Valentina; la donna invece è rimasta ferma sulle sue convinzione e ha deciso di uscire da sola.

Dopo il falò di confronto i due hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni ai microfoni di Witty Tv. Ma cosa avrà detto Valentina?

Valentina Nulli Augusti ha raccontato le sue impressioni ai microfoni di Witty, la donna è rimasta sempre molto calma e composta e ha rivelato che in cuor suo si aspettava che accadesse quello che è accaduto:

“Lui non ha accettato il mio divertirmi, lo stare in mezzo a queste persone. Io mi sono comportata lì dentro come una principessa, però a lui non arriva questo”.