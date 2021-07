ritirata-farina-di-castagne-per-la-presenza-di-micotossine

Attenzione alla farina di castagne commercializzata da Carrefour, potrebbe contenere micotossine. A farlo sapere è stata la stessa catena di supermercati che ha reso noti anche marchio e lotto.

Secondo quanto si legge nell’avviso, a essere stata ritirata dagli scaffali è la Farina di Castagne di Farine Magiche Lo Conte. Firmato da Ipafood srl, il richiamo riporta la data del 29 giugno 2021, anche se sul sito di Carrefour la pubblicazione dell’allerta è avvenuta in questi giorni.

La farina è stata prodotta da Ipafood presso lo stabilimento di via San Nicola a Trignano, Ariano Irpino (AV). Il lotto coinvolto è il n° 0352 con data di scadenza 31/12/2021.

Emergerebbe da esito di prima analisi la presenza di micotossine superiore al limite consentito. Quindi, in via cautelativa si comunica che qualora abbiate ancora il prodotto, di non utilizzarlo e consegnarlo al punto vendita che sarà a disposizione per il reso, spiega Carrefour.