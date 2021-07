paola-ferrari,-arriva-la-decisione-del-tribunale:-pessima-notizia

Spread the love

Arriva una pessima notizia per la giornalista di Rai Sport Paola Ferrari. Una sentenza del Tribunale di Roma l’ha condannata dopo la denuncia a Mino Raiola

Paola Ferrari (Instagram)

Arrivano pessime notizie dal Tribunale di Roma per Paola Ferrai. La giornalista di Rai Sport è stata condannata al pagamento delle spese processuali dopo la denunciata a Mino Raiola per diffamazione.

La giornalista aveva sporto querela al procuratore calcistico a causa di alcune parole dette in una conferenza stampa nei suoi confronti e ritenute dalla stessa offensive. L’ultima sentenza ha dunque condannato Paola Ferrari la quale ha dichiarato all’Adnkronos che è pronta a fare ricorso.

La conduttrice televisiva ha spiegato che le sentenze vanno accettate ma ricorrerà comunque in appello: “E’ stato gravissimo che Mino Raiola abbia convocato una conferenza con tutti i giornali ed emittenti, nella quale ha fatto un attacco preciso a una critica che avevo espresso con toni non volgari’‘.

Paola Ferrari (Getty Images)

Paola Ferrari aveva denunciato il procuratore calcistico Mino Raiola per diffamazione, ma la sentenza del Tribunale di Roma ha condannato la stessa a pagare le spese processuali. La giornalista ha però dichiarato all’Adnkronos che ricorrerà in appello.

“Questa offesa è stata ripetuta più volte. E oltre alla parolaccia reiterata, c’è il fatto di denigrare una giornalista che lavora da 18 anni e che esercita il suo dovere di critica. Non si può permettere di essere insultati anche attraverso i mezzi di stampa, come concetto e come precedente”, ha spiegato la Ferrari.

Quanto ai fatti avvenuti quattro anni fa, nel 2017, Raiola rispose in modo sgarbato alla Ferrari in una conferenza stampa a Montecarlo facendo riferimento ad un tweet pubblicato dalla giornalista. “Una signora che ha sposato una persona che gestisce uno degli hedge fund più grandi al mondo.. come ca**o ti permetti di dire codice etico. – Riferendosi alla Ferrari – Ma vattene a fan***o tu e Carlyle“.