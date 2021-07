Mr. Wrong: qual è il segreto di Deniz?

Qual è il segreto di Deniz in Mr Wrong?

Cosa succede nelle prossime puntate di Mr Wrong: Deniz (Cemre Gumeli) scopre che non può avere figli? Parliamo della migliore amica di Ezgi (Ozge Gurel), un’avvocatessa promettente da sempre interessata soltanto alla carriera e per niente all’amore. Le cose prendono un’inclinazione diversa dopo il suo incontro con l’affascinante chef Ozan (Serkay Tütüncü), giovane che non appena incrocia il suo sguardo con quello della ragazza ne rimane subito fulminato.

Tuttavia non si tratta affatto di un colpo di fulmine, dato che i due in realtà si conoscono già da molto tempo, soltanto che lei non lo sa ancora. Così, puntata dopo puntata, tra i due nasce qualcosa di sempre più bello e profondo. Ozan non forza la mano, e Deniz si lascia finalmente trasportare dalle emozioni, almeno fino a quando qualcosa, probabilmente un segreto, non la scuote talmente tanto da farla scoppiare in lacrime. Ci chiediamo quindi quale sia il segreto inconfessabile di Deniz in Mr Wrong: la ragazza forse non può avere figli?

Deniz di Mr Wrong non può avere figli?

Ozan Suona Chitarra a Deniz in Mr Wrong Credits: Mediaset

continua a leggere dopo la pubblicità

[ATTENZIONE SPOILER: non continuare la lettura se non vuoi sapere se in Mr Wrong Deniz non può avere figli!]

Quello di Deniz è probabilmente il personaggio più misterioso di Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Soprattutto all’inizio della soap, la vediamo sempre sulle sue e anche un po’ diffidente con gli altri. Nel corso del tempo, però, la ragazza finalmente si apre, lasciando trapelare un bellissimo carattere timido e gentile.

Tuttavia c’è ancora qualcosa che turba la nostra Deniz, un segreto che la ragazza non riesce a confessare ad Ozan nonostante la loro nascente relazione. Ce ne accorgiamo quando, nel corso di una puntata, Ozan le dice di avere un sogno sin da piccolo, quello di diventare padre. Nello stesso istante, però, Deniz si incupisce all’improvviso e poco dopo scoppia a piangere. Cosa fa cambiare umore alla ragazza?

I fan della soap si chiedono se questo segreto che affligge Deniz non sia in qualche modo legato alla consapevolezza di non poter avere figli. “Forse parlandone ti sentirai meglio“, la esorta Ozan quando la ragazza scende dall’auto e corre a prendere un po’ d’aria. Tuttavia Deniz non è ancora pronta, ma gli promette che un giorno gliene parlerà…