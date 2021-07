mr.-wrong-in-prima-serata:-anticipazioni-13-luglio-2021

Anticipazioni Mr. Wrong in prima serata martedì 13 luglio 2021

Continua il prossimo martedì 13 luglio 2021 la programmazione in prima serata su Canale 5 di Mr Wrong – Lezioni d’amore.

Parliamo della serie turca con protagonista l’amatissimo Can Yaman e la bella Özge Gürel, già protagonisti di un’altra soap di successo come Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

Con una media di oltre 2.000.000 di spettatori record nel day-time, Bay Yanlis, nel titolo originale, da lunedì 5 luglio 2021 prosegue in esclusiva nella prima serata di Canale 5. A partire infatti da quella data, la nuova soap Brave and Beautiful prende il suo posto nel day-time del canale.

Mr. Wrong anticipazioni episodi in prima serata

Nei prossimi episodi di Mr Wrong ritroviamo Ezgi (Özge Gürel) che, accusata di frode aziendale, finisce in prigione. La causa di tutto è Serdar (Sarp Can Köroglu), che si professa innocente indicando Tolga (Serhat Paril) e Irem (Kimya Gökçe Aytaç) come complici di Ezgi.

Nel frattempo Ozgur (Can Yaman) , per stare vicino a Ezgi in prigione, decide di auto accusarsi. Trascorsa la notte in prigione, i due vengono scagionati grazie all’intervento di Serdar che, facendo credere loro di essersi pentito, denuncia alla Polizia le colpe di Irem.

Tuttavia il vero intento di Serdar è quello di ritornare ad essere un eroe agli occhi di Ezgi per poterla riconquistare. Nel frattempo, Serdar continua a mettere in difficoltà Ozgur, organizzando una serie di “incidenti” ai danni del suo nuovo locale.

In seguito, il dottore annuncia a Ezgi di avere in mano le prove del coinvolgimento di Tolga nell’acquisizione fraudolenta de “La gabbia”, invitandola a fornire queste prove a Ozgur, in modo che quest’ultimo possa riprendersi il vecchio locale ricattando Tolga. Ezgi rifiuta, proprio nel momento in cui Ozgur sorprende lei e Serdar a colloquio.