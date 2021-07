L’insalata di melone è un piatto unico fresco e salutare, è perfetto per un pranzo veloce in quanto si prepara in pochi minuti e, con l’aggiunta di una fetta di pane o dei crostini, è un piatto unico completo. L’idea di servirla nel melone è indubbiamente scenografica e va benissimo se avete ospiti o se state preparando un buffet.

In questa ricetta consigliamo di usare come formaggio il primosale, un formaggio di latte di pecora, molto digeribile perché naturalmente privo di lattosio e povero di grassi perché poco stagionato. Primosale infatti è un temine che indica una delle prime fasi di stagionatura, quella in cui la forma viene salata e fatta riposare. Se però non riuscite a trovarlo, potete sostituirlo con la mozzarella, anche se banalizzerà un po’ la resa, oppure con la feta, ma fate attenzione a diminuire il sale del condimento.

Per le olive scegliete quelle con il nocciolo, sarà più scomodo ma ne guadagnerete in sapore.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo totale: 10 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti:

Per l’insalata:

1 Melone

50 g Insalata Soncino o valeriana

8 Olive Verdi

8 Olive Nere

150 g Formaggio Primo Sale

10 Pomodori ciliegini

Per la vinaigrette:

1 pizzico Sale

1 pizzico Pepe

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 cucchiaio Aceto Di Mele

Preparazione:

Per preparare la ricetta dell’insalata di melone, lavate il melone, tagliatelo a metà e togliete i semi con un cucchiaio.

Con l’apposito scavino ricavate tante palline dalla polpa del melone.

Lavate l’insalatina e scolatela bene.

Lavate i pomodorini e tagliateli a metà.

Tagliate il primosale a cubetti.

Riempite i due mezzi meloni con l’insalatina, le olive, i pomodorini, il primosale ed infine le palline di melone.

In una ciotolina sciogliete il sale nell’aceto, versate a filo l’olio e con una frusta emulsionate gli ingredienti.

Servite infine l’insalata estiva di melone fresca in tavola.