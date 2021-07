incidente-durante-la-festa-“azzurra”-a-cuneo:-trauma-facciale-per-una-13enne

Un’immagine dei Vigili del Fuoco presenti ieri in Piazza Galimberti

Ci sono anche stati attimi di tensione ieri a Cuneo, durante i festeggiamenti per l’approdo alla finale degli Europei della Nazionale Italiana di calcio.

Durante i caroselli in Piazza Galimberti, infatti, una ragazza cuneese di 13 anni è stata investita da un’automobile, complici anche la calca e la grande confusione presente in città. Colpita al volto, ha subito un trauma facciale ed è stata trasportata dal 118 all’Ospedale Santa Croce di Cuneo in codice giallo. Sono ancora da accertare le dinamiche dell’incidente.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.