il-politologo-tedesco-informatore-dei-servizi-e-spia-per-la-cina

BERLINO. Il suo taxi è già arrivato sotto al portone per portarlo all’aeroporto, dove deve intraprendere l’ennesima missione segreta, quando un paio di volanti con le sirene spiegate gli inchiodano davanti. Gli agenti scendono dalle auto e gli sventolano sotto al naso un mandato di perquisizione. È l’alba del 23 novembre del 2019. E per Klaus Lange si chiude una lunga carriera da servitore di due padroni, da agente segreto per la Germania e la Cina.