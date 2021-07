evidation:-entro-un-anno-vi-pagheremo-per-prendervi-cura-di-voi-stessi

Entro il prossimo anno Evidation, startup che consente alle aziende sanitarie di compiere ricerche al di fuori delle mura mediche, lancerà in Italia l’app Achievement all’interno del programma di internazionalizzazione pianificato dopo aver tagliato il traguardo del miliardo di dollari valutazione nello scorso marzo. Achievement è una piattaforma di raccolta di dati medici generati dagli utenti, che vengono premiati in crediti per compiere azioni volte a preservare il proprio benessere, come per esempio fare una passeggiata o bere più acqua.