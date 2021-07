Home » Tv » Disney Plus, “I love shopping”: trama e cast

I Love Shopping sarà disponibile sul catalogo di Disney Plus a partire dal 16 Luglio 2021. Nonostante il lungometraggio di P. J. Hogan sia di vecchia data, chiunque può affermare di essere affezionato a questo film e che una seconda visione può soltanto fare piacere. Vediamo insieme la trama e il cast.

Da venerdì 16 Luglio 2021 sarà disponibile su Disney Plus il lungometraggio I Love Shopping, film del 2009 diretto da P.J.Hogan e ispirato ai romanzi di Shopie Kinsella intitolati “I Love Shopping” e “I Love Shopping a New York”.

Nonostante i romanzi fossero ambientati a Londra, le vicende riprese nel film sono ambientate a New York, in modo tale da permettere al pubblico americano di avere una maggiore connessione con il racconto e i personaggi, ma anche per ricollegarsi al successo di Sex and the City.

I Love Shopping: la trama

Rebecca Bloomwood, soprannominata Becky, è una ragazza irresponsabile e ossessionata dallo shopping, tanto da aver accumulato un ammontare di debiti pari a 17 mila dollari.

Il suo sogno è sempre stato quello di scrivere per la rivista di moda “Alette”, ma finisce per lavorare alla rivista economica “Far fortuna risparmiando” di cui il capo-redattore è Luke Brandon, di cui la ragazza finisce per innamorarsi.

Nel frattempo Becky non riesce a saldare i suoi debiti e spalleggiata dalla sua migliore amica Suze cerca di inventarsi scuse continuamente, ma arriverà il momento con cui dovrà fare i conti con Derek Smeath, l’esattore delle tasse che smaschererà le sue bugie.

Attori e personaggi

La protagonista Rebecca Bloomwood è interpretata da Isla Fisher, mentre il caporedattore dalla rivista economica Luke Brandon è interpretato da Hugh Dancy.

Krysten Ritter veste i panni di Suze, la migliore amica di Becky, mentre Robert Stanton recita nel ruolo di Derek Smeath, l’esattore delle tasse.

Nel cast troviamo anche: