Cuccarini, un post per Raffaella Carrà e il web insorge poi Heather Parisi la asfalta

La morte inaspettata di Raffella Carrà sta facendo venire fuori gli asti, i rancori e le antipatie di vecchia data e mai sopite tra i vari vip.

La Lucarelli ha attaccato Zorzi, Roberta Capua ha parlato di qualcuno che ha ricordato la grande artista solo per comodo e poi è ritornata, più infuocata che mai, la antichissima rivalità tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi.

Lorella Cuccarini e il post per la morte di Raffaella Carrà

Lorella Cuccarini, come tantissimi altri vip, ha ricordato Raffaella Carrà con tanto affetto e ammirazione scrivendo sui social così: “Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento artistico intoccabile, insieme a Carla Fracci. Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi”.

E poi, continuando sempre sullo stesso tenore, ha aggiunto: “In sole sei settimane, ho dovuto salutarvi. Con immenso dolore”.

Poi, ancora: “La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te. Con Carla ho condiviso tanti bei momenti. Con te non ho avuto la stessa fortuna, ma niente e nessuno potrà mai scalfire ciò che hai significato nella mia vita. Se non ci fossi stata, non sarebbe esistita la televisione del varietà e dell’intrattenimento. La più amata dagli italiani eri e resterai per sempre tu.”

Ma il popolo del web non ha dimenticato la lite tra le due e le parole di fuoco che la Cuccarini riservò a Raffaella Carrà nel 2014 quando per il programma della ex compagna di Sergio Japino, ‘Forte, forte, forte’ , tra le due ci fu molta tensione.

Infatti, dopo un progetto iniziale mai andato in porto, la Cuccarini fuori di sé contro la Carrà rese pubblico il suo disappunto e scrisse così in un tweet: “Non ci siamo incontrate per 30 anni. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione”.

E così dopo aver letto le parole struggenti che la Cuccarini ha riservato alla Carrà l’hanno attaccata e criticata.

La reazione di Heather Parisi

Heather Parisi, dopo aver letto il posto che manifestava la commozione e il dolore manifestato dalla Cuccarini per la morte di Raffaella Carrà, senza mai citare la Cuccarini ha scritto: “È sorprendente: il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”.

Tutti hanno letto in quelle parole un durissimo attacco alla rivale di sempre.

