Crêpes perfette? Ecco cosa vi serve

*Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale.

Se acquistate uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.

Dolci o salate?

Quanto ci piacciono le crêpes, sia dolci che salate! Sono sempre una coccola da fare in un attimo e da farcire a sentimento e si preparano velocemente con gli strumenti adatti. Non si rompono, non vengono troppo spesse, né troppo sottili. Basta seguire i nostri consigli.

Come fare le crêpes

Ingredienti

300 ml di latte, 2 uova, 125 g di farina, 40 g di burro circa per la padella.

Procedimento

La prima cosa da fare è mescolare le uova con il latte con una frusta a mano. Non dovete montarle, ma solo sbatterle un po’. Poi, piano piano, aggiungete la farina ben setacciata.

Lo zucchero? Secondo noi non è necessario così come il sale. Fate delle crêpes neutre così poi potete farcirle come volete.

Una volta pronto il composto versatelo in una crepiera calda leggermente imburrata distribuendolo per bene in modo da ottenere una sfoglia sottile. Cuoce per pochi secondi per lato.

Come farcire le crêpes

Potete tirare fuori tutta la vostra creatività perché le crêpes sono super versatili.

Nella versione salata potete mettere un formaggio spalmabile come caprino, stracchino, crescenza o ricotta, con affettati vari, oppure salmone affumicato o verdure grigliate e tanto altro ancora.

Nella versione dolce potete partire con una base cremosa come una confettura o una crema spalmabile, e aggiungere poi della frutta fresca o caramellata. Ma se volete un vero dessert goloso optate per la crema pasticcera e magari preparate una torta di crepes.

Se volete altre idee leggete il pezzo Crêpes: ricette e piatti sfiziosi da cucinare.

Piastre per crêpes e non solo!

La ricetta delle crêpes è molto facile, come avete visto. La cosa che spaventa di più è la cottura, ma se avete l’attrezzatura giusta non avete nulla da temere.

La piastra elettrica per Crepes di Ariete, per esempio, è super antiaderente e rende facilissimo e velocissimo il lavoro. Crêpes perfette per un risultato garantito! Basta portarla alla giusta temperatura e distribuire bene la pastella.

Poi c’è anche la Crepiera elettrica Beper con Manico, 800 W, Piastra in Alluminio e rivestimento Antiaderente. Anche in questo caso parliamo di un elettrodomestico pensato appositamente per gli amanti delle crêpes. Non vi deluderà.

Un’altra macchina piastra per crepes molto interessante è quella Russell Hobbs Fiesta 21000-56 che è insieme bistecchiera , piastra in pietra, piastra per minicrepes con 8 pentolini e anche adatta alla preparazione della raclette.

Insomma, avete l’imbarazzo della scelta con un elettrodomestico del genere in cucina.

Vi suggeriamo anche Senya la Crepiera elettrica con 2 piastre intercambiabili in ghisa di alluminio per preparare crepes grandi o piccole e volendo anche pancakes e frittate.

Se siete un po’ più temerari o se avete un po’ di dimestichezza con le crêpes, non dimenticate che la cara vecchia padella che regala sempre grandi soddisfazioni. Ecco la padella per Crepes super antiaderente da 20 cm che fa per voi. Ha anche in dotazione degli utili accessori.

A proposito di accessori per le crêpes, ecco il kit di spatole e distributori che stavate cercando. 4 pezzi indispensabili che vi aiuteranno a preparare crêpes straordinarie anche con la vostra padella casalinga.