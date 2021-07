Come risparmiare con Disney+ in Italia

A differenza di alcuni mercati internazionali in cui Star viene lanciato separamente da Disney+, in Italia ne è parte integrante. Questo significa che abbonandoti a Disney+ puoi accedere anche ai contenuti di Star. Poniamo l’accento, però, sul prezzo dell’abbonamento al servizio. In questo articolo, pubblicato inizialmente il 2 febbraio 2021, ti abbiamo dato una dritta su come risparmiare con Disney+ e accedere a Star allo stesso tempo. Infatti, qualora tu ti sia abbonato prima del 23 febbraio 2021 hai potuto risparmiare oltre il 20%!

Abbiamo detto che Star è incluso nell’abbonamento a Disney+. Il punto è che il prezzo aumenta dal 23 febbraio 2021 in poi.

La modifica del prezzo di Disney+, in generale, non riguarda solo l’Italia. Anche in Europa il salto arriva a 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno. Nei mercati che non hanno la nostra moneta, il debutto di Star è accompagnato da una modifica analoga del prezzo applicata alla valuta adeguata. Diverso è il discorso per l’America Latina che lancia Star+ come servizio autonomo.

Quando abbonarsi a Disney+ per risparmiare?

continua a leggere dopo la pubblicità

La Parte Superiore Della Locandina Della Serie Tv X-Files Credits Disney

Disney+ costa 6,99 euro al mese o 69,99 euro all’anno fino al 22 febbraio 2021. Questa è la data entro cui abbiamo consigliato di sottoscrivere l’abbonamento all’inizio di febbraio. Dal 23 febbraio 2021 arriva Star in Italia. Questo significa che raddoppiano i contenuti disponibili sulla piattaforma con film, documentari, serie tv e programmi tutti da scoprire.

Dal 23 febbraio 2021, però, c’è anche un aumento dei prezzi di Disney+. Il costo di Disney+ diventa di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno.

Per chi è già abbonato prima del 23 febbraio 2021 a Disney+ non è applicato l’incremento di prezzo dal 23 febbraio stesso. Coloro che sono già clienti possono usufruire di un privilegio: continuare a pagare 6,99 euro al mese o 69,99 euro all’anno fino al 23 agosto 2021. Questo significa che per altri sei mesi Disney+ non aumenta di prezzo. Ecco come risparmiare con Disney+: essersi abbonati entro il 22 febbraio 2020! Stai leggendo questo articolo ora, è troppo tardi per prendere questo treno. Ti teniamo aggiornato su altre offerte di Disney+.

continua a leggere dopo la pubblicità

Un’opzione aggiuntiva per la visione dei contenuti è l’accesso VIP a Disney+.

Aumento prezzi di Disney+ per chi è già abbonato?

Come accennato, per chi è già abbonato – prima del 22 febbraio 2020 – a Disney+, il prezzo resta di 6,99 euro al mese o 69,99 euro all’anno fino al 23 agosto 2021.

Prezzi Disney+ con Star mensile

Chi è già abbonato – prima del 22 febbraio 2020 – con abbonamento mensile a Disney+ continua a pagare 6,99 euro al mese per i mesi che intercorrono fino al 23 agosto 2021. Dai pagamenti dei mesi successivi, invece, è applicata la tariffa di 8,99 euro.

Prezzi Disney+ con Star annuale

Per chi ha un abbonamento annuale a Disney+, qualora rinnovi per un altro anno prima del 23 agosto 2021, continua a pagare la tariffa pre-aumento (69,99 euro all’anno). Gli abbonati annuali che, invece, dovessero rinnovare la sottoscrizione dal 23 febbraio 2021 in poi rientrano nella nuova tariffa: 89,99 euro all’anno.

continua a leggere dopo la pubblicità

Per completezza, riportiamo anche il link con le informazioni sul prezzo dell’Accesso Vip a Disney+, servizio già citato anche in questo articolo che ti permette di guardare contenuti prossimamente in uscita e prima che siano resi disponibili agli altri abbonati a Disney+.