come-funziona-star-all’interno-di-disney+?

Star come funziona e come ci si abbona

Cos’è Star? Quali serie ci sono su Star in streaming: cosa offre Star? Cliccando sui rispettivi link scopri i dettagli. Qui rispondiamo a questa domanda: come abbonarsi a Star, il sesto brand che viene incluso all’interno di Disney+? Come mettere Star di Disney sui propri dispositivi? I dettagli sono disponibili sul sito di Disneyplus.com. Qui ci limitiamo darti un’informazione che potrebbe essere molto interessante, se ancora non sei pratico di questa piattaforma. Star è incluso nell’abbonamento a Disney+. Quindi, di fatto, abbonandoti all’uno hai a disposizione anche l’altro. Star come funziona, quindi? Su Disney+ è presente, dalla data di lancio del 23 febbraio 2021, una sezione dedicata sulla piattaforma.

I punti di forza di Star, “la casa dell’intrattenimento generale” sono due. Il primo è quello dei contenuti. Approdano su Star film e serie tv famosissimi. I primi titoli annunciati nel catalogo sono Big Sky, Love, Victor, 24, Lost, Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane, How I Met Your Mother, Prison Break, X-Files, Atlanta e Black-ish. Poi, ne arrivano tanti altri: ecco il catalogo di Star su Disney+ aggiornato a maggio 2021!

Il secondo punto di forza è il parental control che permette una visione sicura dei contenuti in relazione all’età.

Come funziona il parental control di Star?

I Griffin Credits Disney Plus

Con l’arrivo di Star in Italia il 23 febbraio 2021, è attivo anche il parental control per consentire di separare i contenuti sulla piattaforma di Disney+. In questo modo adulti e bambini possono accedere a titoli differenti. In seguito a un aggiornamento dell’app, Disney+ propone un servizio di controllo da parte degli adulti molto semplice da usare. In questo modo il mondo di Disney+ resta sicuro per i bimbi e, al tempo stesso, adatto a un pubblico di tutte le età.

Il parental control è facile e intuitivo al fine di definire dei limiti di accesso specifici per alcuni profili dell’account. Non solo si può accedere a una classificazione dei titoli, ma è possibile aggiungere un PIN. Con l’utilizzo del PIN è consentito il blocco dei profili che possono prendere visione dei contenuti consigliati a un pubblico adulto.

Al link trovi ulteriori dettagli su quanti dispositivi si possono collegare per ogni abbonamento a Disney+.