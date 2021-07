bra:-opel-corsa-si-ribalta-in-via-brizio,-fortunatamente-illesa-la-conducente

(foto Polizia Municipale di Bra)

Nel pomeriggio di oggi in via Brizio, a Bra, una ragazza (al volante di un’Opel Corsa) ha perso il controllo della propria vettura ed è andata a sbattere accidentalmente con un’auto in sosta, ribaltandosi. Fortunatamente illesa la ragazza. Le vetture interessate dall’incidente hanno riportato seri danni. Sul posto, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e i soccorsi. Un’ora di lavoro per sgomberare la strada e ristabilire la normale circolazione.