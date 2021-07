belen:-il-tifo-insieme-a-luna-mari

Ieri sera è andata in onda la semifinale che ha visto contrapporsi Italia e Spagna. Tra i tanti tifosi anche la bella Belen Rodriguez ha voluto mostrare il suo sostegno agli Azzurri. La showgirl non si è persa nessun momento della partita ed è arrivata fino ai calci di rigore.

Belen Rodrguez ieri sera ha voluto sostenere gli Azzurri durante la partita di semifinale. La showgirl ha guardato tutta la partita che è stata ricca di colpi di scena e di momenti al cardiopalma. Una partita lunga, arrivata fino ai calci di rigori con tanti momenti di tensione fino alla vittoria finale, decretata dal rigore vincente di Jorginho.

Belen ha visto tutto, sdraiata sul divano insieme alla sua piccola Luna Mari. La bella Rodriguez ha rivelato che la sua piccolina si è un po’ agitata durante la partita triando anche qualche calcio: “Anche Luna Mari ha tirato un calcio di rigore”. Ha detto ironicamente Belen nelle sue storie Instagram.

La showgirl ha infatti condiviso alcune storie in cui si mostra distesa sul divano intenta a guardare l’Italia insieme alla sua piccola Luna Mari.

Belen gli ultimi momenti di Gravidanza

La showgirl argentina si è goduta la partita dell’Italia e in seguito nelle sue storie Instagram ha condiviso un dolcissimo video in cui ci sono lei e Antonino a bordo piscina intenti ad abbracciarsi e coccolarsi.

Ormai siamo arrivati agli sgoccioli, Luna Mari potrebbe nascere da un momento all’altro come ha rivelato anche la bella Belen che non vede l’ora di poter stringere la sua piccolina. Lei e Antonino non vedono l’ora di diventare genitori, e mentre aspettalo la loro piccola si godono gli ultimi momenti di dolce attesa.

Secondo i calcoli, l’argentina avrebbe dovuto dare alla luce la sua bambina agli inizi di luglio, dunque potremmo essere sorpresi in qualsiasi momento dal suo arrivo.

E voi siete ansiosi di conoscere la piccola Luna Mari?