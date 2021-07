Barbara D’Urso “Le mie interviste come quelle di Raffaella Carrà”, Selvaggia Lucarelli la massacra, il web si rivolta

Spread the love











In queste ore non si parla d’altro che di Raffaella Carrà, di ciò che ha rappresentato per gli italiani e di ciò che è stata per la televisione italiana. in tanti hanno aneddoti da ricordare e testimonianze di affetto e altrettanti vantano amicizie e rapporti sinceri e profondi con la Carrà, qualcuno, forse esagerando anche un po’.

La Carrà è ricordata ovunque e, oggi come non mai, si apprezza il suo immenso valore artistico.

Barbara D’Urso paragona le sue interviste a quelle di Raffaella Carrà

Barbara D’Urso, come tantissimi personaggi della televisione, sui social ha voluto ricordare Raffaella Carrà e ha scritto così: «È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Raffaella è una di quelle persone che si fatica a pensare che possano andare via. Era malata da qualche tempo ma non lo aveva reso noto. È stato l’ultimo grande gesto d’amore verso il suo pubblico, che ha amato come se fosse una parte di sé. Come ha detto il suo adorato e tanto amato Iapino, non voleva che il triste ricordo della malattia offuscasse quello sfavillante del successo. Era un ciclone di energia, che mi travolgeva tutte le volte che capitava ci incontrassimo. Quell’energia continuerà però a vivere con forza in ogni sua canzone, in ogni sua inconfondibile risata, perché Raffaella non è andata via. Raffaella c’è e ci sarà sempre ogni volta che l’aria si riempirà della sua voce. Mancherà, mancherà a tutti e sarà un po’ meno bello “far l’amore da Trieste in giù”, ma come dico sempre io» ma poi, qualche ora dopo ha aggiunto: «Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa».

La reazione di selvaggia Lucarelli

La reazione di Selvaggia Lucarelli, a queste parole, non si è fatta attendere e la giornalista ha commentato così l’esternazione di Barbara D’Urso: “Quanto imbarazzo, quanto”. Ma anche il web si è rivoltato e ha commentato attaccando la D’Urso: «Con tutto il rispetto ma no, questa è una bestemmia. Raffaella non si paragona a niente e a nessuno. Mai nessuno sarà grande come lei e mai nessuno ha fatto o farà i programmi che ha fatto lei con eleganza entrando nelle case delle persone con umiltà e rispetto».

Barbara D’Urso non ha replicato in alcun modo né alla Lucarelli né a tutti gli altri utenti del web che l’hanno criticata tanto per quel paragone, per i più, assolutamente fuori luogo.

