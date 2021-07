Anticipazioni Beautiful: Sally finalmente smascherata, ma non si arrenderà

Spread the love

Le puntate della soap opera Beautiful, in onda dal 12 luglio al 18 luglio, i protagonisti della scena saranno Sally, Wyatt e la loro relazione: riusciranno a sopravvivere a Flo oppure si lasceranno?

Una delle soap opere più amate dagli italiani, Beautiful (foto © CBS).

La serie Tv Beautiful, dopo ben 31 anni di episodi, continua ad essere uno dei format più amati a livello internazionale. È prodotta dall’americana CBS, per cui chiunque mastichi un po’ di inglese può pregustare le puntate in lingua orginale prima che arrivino in Italia, dove Mediaset da sempre ha l’esclusiva e offre le repliche su Mediaset Play.

Nella settimana dal 12 al 17 luglio ci saranno tantissimi colpi di scena, con Sally e Wyatt che occupano un posto di primo piano. Sarà Flo a smascherare Sally, che però non avrà intenzione di arrendersi. Wyatt, ancora all’oscuro delle reali condizioni di salute, chiederà a Sally di trasferirsi in una struttura che possa prendersi cura di lei.

Anticipazioni Beautiful: che cosa farà Flo?

Sally pensa che Wyatt le stia credendo di andare via perchè Flo ha rivelato tutto ed è distrutta. Decide quindi di rivolgersi a Penny Escobar per cercare di trovare una soluzione. Dall’altra parte, anche Wyatt è in preda alla disperazione, perchè è all’oscuro di tutto e pensa che Sally stia sempre peggio.

Nel frattempo, Flo continua ad indagare, fino a scoprire tutta la verità su Sally, che a questo punto non può più mentire. Racconta quindi a Flo di aver tentato l’impossibile per cercare di riavvicinarsi a Wyatt e riconquistarlo. A questo punto la domanda viene spontanea: Flo crederà a Sally e si arrenderà?