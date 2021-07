Albano in grosso imbarazzo, Anna Falchi senza freni “Se vuoi sono disponibile..”

Spread the love











Anna Falchi è una nota conduttrice televisiva, ma anche attrice e showgirl, la quale da qualche giorno è al timone di una trasmissione televisiva che sembra stia avendo un grande successo. Stiamo parlando di Uno weekend, il programma che la stessa conduce insieme a Beppe Convertini, il quale riveste il ruolo di co-conduttore. I due sono al timone di questo programma dallo scorso 3 luglio. Come è stato il ritorno in tv di Anna?

Il ritorno in tv di Anna Falchi con un nuovo programma

Anna dopo diversi anni di assenza dalla televisione è tornata con questo nuovo programma televisivo, dove pare abbiano avuto diversi ospiti. Uno tra tutti Albano, il quale è stato presente nella puntata andata in onda la scorsa domenica 4 luglio 2021. Sembra che la sua ospitata in sia passata inosservata e con i due conduttori pare che abbia messo in scena in simpatico siparietto. Cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Albano Carrisi ospite della trasmissione Uno weekend

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Anna Falchi dopo tanti mesi di assenza dal mondo della televisione sembra sia tornata al timone di un nuovo programma intitolato Uno weekend. Nella puntata che è andata in onda domenica, sembra che l’ospite d’eccezione sia stato Albano. Con i due conduttori, il cantante di Cellino San Marco sembra aver fatto una bella chiacchierata e pare che abbia parlato di tanti argomenti. La sera pare che andasse in onda il programma beneficio Una voce per Padre Pio. A tal riguardo, il cantante di Cellino avrebbe invitato i telespettatori a donare.

La proposta di Anna al cantante di Cellino

Sembra che il cantante di Cellino abbia voluto sottolineare quanto sia importante fare beneficenza ed essere solidali e cercare di aiutare gli altri, con tutti i propri mezzi a disposizione. Ad ogni modo, ad un certo punto il co-conduttore di Anna Falchi avrebbe chiesto ad Albano se abbia intenzione di risposarsi. A quel punto il cantante di Cellino avrebbe detto finalmente le cose come stanno. “Con tutto il rispetto per coloro che si sono sposati e che si sposeranno, devo dire io ho già dato, va bene così. Ho capito che il matrimonio più importante è quello mentale con il soggetto che hai al tuo fianco”. Queste le parole dichiarate dal Cantante di Cellino. A non passare inosservata è stata la replica di Anna Falchi. “Anche io ho già dato Al Bano, però se vuoi io sono disponibile per te”. Queste le parole della conduttrice che hanno lasciato un pò tutti sorpresi, compreso lo stesso Albano.

