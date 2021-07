Yellowstone 4, tutte le novità

Yellowstone 4 stagione si farà, Kevin Costner inarrestabile

Yellowstone 4 stagione ci sarà, e andrà in onda nel corso dell’estate 2021 su Paramount Network negli Stati Uniti.

Mentre la terza stagione si appresta a concludersi venerdì 26 febbraio su Sky Atlantic, nel febbraio dello scorso anno il neonato conglomerato ViacomCBS ha reso noto di avere rinnovato per la quarta stagione il western creato da Taylor Sheridan e John Linson.

Con Sheridan, ViacomCBS ha firmato un accordo pluriennale che lo vedrà al lavoro su diverse produzioni destinate ai network del gruppo. Tra queste, la serie Mayor of Kingstown, commissionata lo scorso gennaio per Paramount Network.

Yellowstone è la serie scripted più vista di Paramount Network. Negli Stati Uniti, il finale della terza stagione ha attirato 5 milioni e 200mila spettatori nell’arco di ventiquattro ore dalla sua messa in onda, rendendo l’episodio il più visto della televisione via cavo americana in tutto il 2020.

Quando esce Yellowstone 4

Da sinistra John (Kevin Costner) e il figlio Kayce (Luke Grimes) in una scena della terza stagione di Yellowstone. Credits: Sky Italia

Posticipate a causa dell’insorgere della pandemia globale, le riprese della quarta stagione di Yellowstone hanno preso il via lo scorso 20 agosto al Chief Joseph Ranch di Darby, nello stato del Montana, la location scelta dalla produzione per dare vita al ranch della famiglia Dutton.

“Nonostante il Covid-19, siamo fortunati ad avere Paramount di nuovo qui da noi per girare un’altra stagione nella valle” si legge nel post pubblicato dall’account ufficiale del ranch, lo stesso che lo scorso 18 novembre ha annunciato ai suoi seguaci che le riprese della quarta stagione erano giunte al termine.

La quarta stagione di Yellowstone va in onda a partire dal mese di novembre su Paramount Network negli Stati Uniti.

Oltreoceano, le tre stagioni della serie hanno esordito rispettivamente il 20 giugno 2018, il 19 giugno 2019 e il 21 giugno 2020, rispettivamente di venerdì, martedì e domenica. Paramount Network sembra determinata a mantenere la collocazione della domenica, che per Yellowstone funziona particolarmente bene.

Yellowstone 4 su Sky in Italia, quando arriva?

Quando va in onda Yellowstone 4 in Italia? Per vedere i nuovi episodi della saga della famiglia Dutton dovremo aspettare, molto probabilmente, la conclusione della messa in onda americana.

Questo significa che la quarta stagione difficilmente approderà su Sky prima di inizio autunno. Lo scorso anno, la pay-tv di Comcast scelse proprio il mese di settembre per il debutto della seconda stagione di Yellowstone, che seguiva la prima trasmessa a marzo.

Sky Italia potrebbe sempre decidere di rimandare la messa in onda di Yellowstone 4 a gennaio 2022, trasmettendola esattamente a un anno dalla terza stagione. Su questo bisognerà aspettare un annuncio ufficiale.

Trama di Yellowstone 4, anticipazioni

La famiglia Dutton, protagonista di Yellowstone: da sinistra Beth (Kelly Reilly), John (Kevin Costner), Kayce (Luke Grimes) e Jamie (Wes Bentley). Credits: Sky/ViacomCBS.

Tra mutevoli alleanze, omicidi irrisolti, ferite aperte e rispetto duramente guadagnato – il ranch è in costante conflitto con coloro che confina – Yellowstone è il racconto di una città in espansione, di una riserva indiana minacciata e del primo parco nazionale americano.

Il finale della terza stagione lascia in sospeso i destini di molti personaggi. Sarà compito degli episodi della quarta districare la matassa delle vite che passano per il Dutton Ranch.

Cast di Yellowstone 4, attori e personaggi

Al fianco di Kevin Costner nei panni di John Dutton, a capo del ranch più ampio di tutti gli Stati Uniti, ci sono Luke Grimes (Kayce Dutton), Kelly Reilly (Beth Dutton), Wes Bentley (Jamie Dutton), Cole Hauser (Rip Wheeler), Kelsey Asbille (Monica Long Dutton), Brecken Merrill (Tate Dutton), Jefferson White (Jimmy Hurdstrom), Danny Houston (Dan Jenkins), Gil Birmingham (Capo Thomas Rainwater), Ian Bohen (Ryan), Denim Richards (Colby), Will Patton (Garrett Randall) e Forrie J. Smith (Lloyd Pierce).

Si uniscono al cast della quarta stagione Jacki Weaver (Silver Linings Playbook, Birdbox) nelle vesti Caroline Warner, CEO di Market Equities, Piper Perabo (Covert Affairs, Le Ragazze del Coyote Ugly) nel ruolo di Summer Higgins, attivista di Portland che si batte contro le forze dell’ordine finanziate dallo stato che proteggono le fattorie industrializzate e l’uccisione degli animali, Kathryn Kelly (Nashville, Dolly Parton’s Heartstrings) nella parte di Emily, tecnica veterinaria che inizia una relazione con un nuovo cowboy, e infine Finn Little (Storm Boy, Angel of Mine) nella parte di Carter, un giovane che ricorda molto Rip da giovane. Beth decide che il ranch sarà il luogo perfetto per insegnarli come diventare un uomo.

La terza stagione ha esordito la scorsa estate su Paramount Network oltreoceano. Tra i nuovi ingressi nel cast ci sono Eden Brolin nei panni di Mia e Josh Holloway, il Sawyer di Lost, nel ruolo di Roarke Carter.

Trailer di Yellowstone 4

Di seguito il primo sguardo al trailer di Yellowstone 4, in onda a novembre su Paramount Network negli Stati Uniti:

Episodi di Yellowstone 4

Attualmente non si conosce il numero di episodi che costituiscono la quarta stagione di Yellowstone. La prima conta nove episodi, mentre la seconda e la terza sono composte da dieci ciascuna. Presumibilmente, Yellowstone 4 avrà altri dieci episodi.

Yellowstone è co-prodotto da 101 Studios. Sono produttori esecutivi della serie John Linson, Art Linson, Taylor Sheridan, Kevin Costner, David C. Glasser e Bob Yari.

Yellowstone 4 in streaming

In streaming, Yellowstone 4 sarà disponibile su NOW in concomitanza con la messa in onda dei nuovi episodi su Sky Atlantic. Negli Stati Uniti, la serie è disponibile in esclusiva sul neonato servizio Paramount+.