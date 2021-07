uomini-e-donne,-mediaset-lo-rilancia-per-l’estate:-scelti-giorno-e-orario

Spread the love

Mediaset ha deciso per Uomini e Donne uno spazio estivo, è già stato annunciato il giorno e l’orario di partenza

Maria De Filippi, conduttrice di Uomini e Donne (foto © Mediaset).

Un’estate di repliche quella di Mediaset con Gerry Scotti e Michelle Hunziker ed ora anche Maria De Filippi con il suo dating show Uomini e Donne – La Scelta. A partire da mercoledì 14 luglio, in prima serata, saranno riproposte le scelte in grande dei tronisti del 2019.

LEGGI ANCHE > > > Funerali Raffaella Carrà, data e orario di camera ardente e corteo funebre

NON PERDERTI > > > Raffaella Carrà, la confessione dei nipoti: racconto strappalacrime

A partire dunque dal prossimo mercoledì e per i prossimi 5, l’appuntamento è su Canale 5 non appena termina Striscia La Notizia, intorno alle 21:35. La scelta di Mediaset è dovuta alla concentrazione sul palinsesto autunnale ed invernale che sta subendo una vera e propria rivoluzione in seguito a tutti gli addii già annunciati.

LEGGI ANCHE > > > Maneskin, rivoluzione di Damiano: cambia tutto per l’estate – FOTO

Anticipazioni Uomini e Donne estate: quali scelte vedremo

Uomini e Donne (foto Mediaset)

Negli anni sono passati tantissimi tronisti e ricordarli tutti è praticamente impossibile, quindi Mediaset ha deciso di riproporre quelli del 2019 e le loro scelte. Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez sono stati coloro del trono classico che hanno fatto le loro scelte. Al termine di ogni puntata, poi, ci saranno i commenti degli immancabili opinionisti Gianni Sperti e Tina Cepollari, nonché Giulia De Lellis e Valeria Marini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Elisabetta Gregoraci opinionista al GF Vip 6? Arriva il clamoroso annuncio

A due anni dalla loro scelta, soltanto Teresa e Lorenzo sono ancora con le persone con cui hanno scelto di uscire dal dating show, rispettivamente Andrea Dal Corso e Claudia Dionigi. Destino diverso per Luigi ed Ivan che non hanno continuato la loro frequentazione.