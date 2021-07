temptation-island:-tommaso-e-la-tentatrice-giulia-insieme?

Nella puntata andata in onda ieri sera di Temptation Island abbiamo visto che la coppia composta da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti ha lasciato il programma. In tantissimi si sono chiesti se Tommaso oggi stia insieme alla tentatrice Giulia; ecco svelata la verità. . .

Una delle coppie più discusse di questa edizione di Temptation Island è sicuramente quella composta da Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti. A caratterizzare la coppia oltre alla considerevole differenza d’età (19 anni) è l’enorme gelosia del giovane ragazzo.

Tommaso infatti è andato fuori di testa solo per aver visto la sua fidanzata in costume insieme ad altri uomini. Dopo quest’episodio il 21enne si è avvicinato sempre di più alla tentatrice Giulia, finché alla fine tra i due non è scattato il bacio. Tommaso si è completamente lasciato andare e ha iniziato a fare progetti con la ragazza per il futuro.

Valentina vedendo tutto ciò ha immediatamente chiesto un falò di confronto per mettere in chiaro le cose con Tommaso. Nonostante il ragazzo si sia ricreduto, Valentina ha deciso di uscire dal programma senza di lui!

Da quel momento in tantissimi si sono chiesti se i piani fatti da Tommaso insieme a Giulia siano andati a buon fine?

Tommaso e Giulia non stanno insieme

Dopo la sorprendente puntata di ieri sera in tantissimi si sono chiesti cosa sia accaduto una volta fuori dal programma tra Tommaso e la tentatrice Giulia. Il ragazzo aveva infatti espresso la sua intenzione di iniziare una storia d’amore con lei fuori dal programma; ma sarà realmente accaduto?

Su Instagram in tantissimi hanno chiesto a Giulia Cerini se attualmente fosse single o impegnata, la tentatrice ha risposto di essere single; dunque, a quanto pare tra lei e Tommaso non è accaduto nulla dopo l’uscita del ragazzo da Temptation Island.

Adesso non ci resta che continuare a vedere il programma condotto da Bisciglia alla fine del quale si vedrà se invece Tommaso e Valentina si sono riavvicinati.