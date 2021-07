tempesta-d’amore,-anticipazioni-oggi-6-luglio:-rosalie-mette-nei-guai-michael

Anticipazioni della puntata di martedì 6 luglio di Tempesta d’Amore, la soap bavarese che ruota intorno al prestigioso hotel Fusternhof. La diciassettesima stagione vede l’ingresso di due nuovi protagonisti: Florian Vogt e Maja von Thalheim che con le loro vicende amorose si metteranno spesso nei guai. Cosa accadrà nell’episodio di oggi? Rosalie combina un guaio e poi cerca di rimediare.

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa nuova puntata di martedì 6 luglio? Ariane è pronta a sorprenderci con le sue macchinazioni? Che avrà in mente la dark lady per sconfiggere il suo “nemico” Christoph? Ed Erik eseguirà gli ordini della Kalenberg? Vediamo le anticipazioni di oggi.

Tempesta d’Amore, trama dell’episodio di oggi

Rosalie vuole convincere Michael che è pronta a cambiare, ma combina un guaio. Il dottore rischia di essere sanzionato dall’Associazione dei Medici. La Engel cerca di rimediare: calma il primario e convince il dottore della sua buonafede. Intanto Ariane ha paura che Christoph possa vendicarsi di lei ed Erik.

Rosalie combina un guaio

Rosalie sta mettendo in pratica i buoni propositi e per questo motivo prepara una torta ligt per andare incontro ai gusti del medico. La Engel commette un errore e Michael rischia di essere sanzionato dall’Associazione dei Medici a causa del comportamento di Rosalie.

La Engel cerca di rimediare

La donna è molto dispiaciuta per quello che è accaduto e intende risolvere il problema che ha causato lei stessa. Con tanta pazienza, e con una tranquillità che non è solita sfoderare, riesce a calmare il primario che è infuriato e convincere anche il suo amato che non ha agito in mala fede.

Erik non scopre nulla su Christoph

Erik deve spiare Christoph per conto di Ariane, ma non ha informazioni da rivelarle. La Kalenberg si arrabbia: ha paura che il suo nemico stia programmando qualche attacco nei suoi confronti e nei confronti di Vogt,

Tempesta d’Amore, il cast

Ecco il cast della soap bavarese: Lea Wegmann (Franzi), Florian Frowein (Tim Degen), Dirk Galuba, (Werner) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler), Joachim Latsch (André Konopka), Natalie Alison (Rosalie Engel), Dieter Bach (Christoph Saalfeld), Viola Wedekind (Ariane Kalenberg) Jennifer Siemann (Lucy Ehrlinger), Julia Gruber (Amelie Limbach).

Tempesta d’Amore, quando e dove vederlo in streaming

Le puntate della soap opera Tempesta d’amore potranno essere riviste in replica su Mediaset Play, piattaforma accessibile da Tablet, PC e Smartphone.