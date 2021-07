svelato-il-prezzo-degli-auricolari-nothing:-99-euro

Il primo modello del nuovo marchio di Carl Pei debutterà mettendo sul piatto anche la cancellazione attiva del rumore attraverso tre microfoni

(Foto: Nothing)

Appare una prima immagine davvero molto nebulosa degli auricolari true wireless Nothing ear (1) che sono attesi a fine mese con un hardware di alto livello, sistema di cancellazione attivo del rumore di fondo grazie a un triplo microfono, ma soprattutto con un prezzo di partenza davvero competitivo di appena 99 euro.

Sarà dunque questo il primo prodotto a firma Nothing, la società fondata da Carl Pei, ex di OnePlus con l’ex-Oppo Pete Lau che ha raccolto in breve tempo un buon gruzzolo di finanziamenti anche grazie all’interessamento di personalità come l’inventore dell’iPod, Tony Fadell, così come lo youtuber Casey Neistat. Di recente sono stati anche acquisiti i brevetti della defunta Essential, che però potrebbero servire per accessori di domotica.

Nella foto diffusa sul canale ufficiale su Instagram si dovrebbe scorgere un particolare delle cuffiette, che secondo alcune indiscrezioni potrebbero essere (forse parzialmente) trasparenti come nel caso del Concept 1 che era stato mostrato qualche settimana fa (vedi foto sotto). Di certo è molto difficile scorgere qualcosa di concreto.

Il prototipo Concept 1 (Foto: Nothing)

Di sicuro gli auricolari saranno venduti assieme a una custodia per il trasporto e la ricarica e saranno sincronizzabili via bluetooth sia con smartphone Android sia con iPhone. Probabile che altre indiscrezioni saranno diffuse nei prossimi giorni, anche se rimane un’arma a doppio taglio questo hype che Nothing sta cucinando a fuoco basso su un dispositivo protagonista di innumerevoli anticipazioni, che ora dovrà necessariamente rispettare le aspettative create. Il prezzo di vendita così competitivo aiuterà, ma c’è anche da verificare quanta disponibilità di prodotto Nothing potrà garantire in tutto il mondo.

Scopriremo tutto il resto delle caratteristiche tecniche, vedremo finalmente le foto vere e proprie e potremo saggiare la qualità delle cuffiette Nothing ear (1) il prossimo 27 luglio quando si terrà l’evento (virtuale) di presentazione. Riuscirà a installarsi in un mercato già densamente popolato? Ecco la nostra selezione dei migliori true wireless sui quali puntare.