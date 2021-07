sonia-bruganelli-moglie-di-paolo-bonolis-in-vacanza-con-un-altro-uomo,-il-web-si-rivolta-per-le-foto-postate

Spread the love











Sonia Bruganelli fa sempre molto parlare di sé. Sia che rimanga a casa, sia che parta per le vacanze, i suoi social vengono sempre presi d’assalto e, ad ogni foto che posta, corrisponde una reazione che di solito è infuocata e che la critica fortemente anche se spesso c’è anche chi la difende. In ogni caso lei continua ad andare per la sua strada e non si lascia né intimorire né cambia atteggiamento che rimane sempre quello di donna molto sicura di sé stessa con le sue certezze e con la sua personalità.

Sonia Bruganelli posta le foto della vacanza a Formentara in compagnia di un uomo che non è il marito Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è in vacanza a Formentera ed è partita con il figlio Davide. Alla partenza aveva postato una foto del figlio, foto che era stata presa di mira perchè il ragazzo era a bordo dell’aereo privato che di solito li porta in vacanza e da lì una pioggia di commenti del tipo “ok se partite con un aereo privato ma che senso ha ostentare in questo modo la vostra ricchezza?” invece ora che è a Formentera e si sta godendo la sua vacanza, ha postato una foto con un uomo che non è il marito ma si tratta di Bruno Burgot, un amico di vecchia data della Bruganelli che, tra l’altro, è in vacanza a Formentera con il gruppo della Bruganelli del quale fa parte anche la moglie.

Ma il popolo del web l’ha attaccata duramente confermando così le voci sempre più insistenti di crisi nella coppia. Lei non si è affatto scomposta né si è affrettata a smentire.

La reazione del popolo del web alla foto della Bruganelli con un uomo che non è il marito

Sonia Bruganelli, dopo aver postato le foto in compagnia di un uomo che non è Paolo Bonolis, è stata attaccata da commenti del tipo: “Ma una foto, una, con tuo marito mai? Una” e tanti altri dello stesso tenore ma c’è anche chi l’ha difesa e ha scritto: “Mamma mia che palle per voi l’amore si misura in uno scatto!!! Ma basta con la solita domanda ‘ma Paolo?’ siete semplicemente dei pecoroni e delle bigotte, voi le fate le foto con i vostri mariti e mogli? Si?!! E allora non rompete il c***”.

Nonostante i commenti sia a favore della Bruganelli che contro, resta il fatto che quest’anno, contrariamente agli altri anni quando la famiglia partiva compatta per Formentera, Paolo Bonolis è restato a casa e, anche se questo non conferma di certo le voci di una crisi coniugale, certo non aiuta a dissiparle.

