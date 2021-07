royal-family,-l’attrice-rivela:-“potevo-diventare-principessa-come-meghan”

Il principe Carlo D’Inghilterra è tornato a parlare di un suo vecchio amore, un’attrice statunitense, che in passato aveva rivendicato di esser andata vicina da diventare la prima principessa ebrea della Royal Family.

Il principe Carlo d’Inghilterra non ha mai nascosto la sua ammirazione per l’attrice americana Barbra Streisand. Durante un programma radiofonico pensato per omaggiare i dipendenti sanitari che hanno aiutato nella lotta contro il Covid, Charles si è inaspettatamente trovato a ricordare la sua vecchia passione per l’attrice.

Il principe racconta che la sua vitalità, la gioia, la voce, ne hanno fatto un’artista indimenticabile. Carlo d’Inghilterra le chiese di esibirsi dal vivo alla Wembley Arena per la sua fondazione no-profit. L’episodio risale al 1994, quando il divorzio con Lady Diana non era ufficializzato, ma la coppia reale di fatto non esisteva più.

📻 To mark #ThankYouDay, The Prince has recorded a special programme for Hospital Radio in tribute to the volunteers of hospital, health and wellbeing radio stations for their work in keeping communities connected and patients entertained during the Coronavirus pandemic. pic.twitter.com/MkfiHHmCsM

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) July 4, 2021