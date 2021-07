Rovazzi e Ramazzotti, arriva il nuovo tormentone estivo: fan galvanizzati per la grandissima novità di queste ore.

Dopo l’incontro avvenuto con il video di ‘Faccio Quello che Voglio’, nel 2018, Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzoti hanno deciso di stringere insieme una collaborazione: questa su richiesta del giovane cantante e youtuber milanese. Difatti, il 25 giugno è uscita ‘La Mia Felicità’, nuovo tormentone estivo con le inconfondibili voci di Rovazzi e Ramazzotti.

I due, raggiunti da Tv Sorrisi e Canzoni hanno rilasciato delle importanti dichiarazioni. E’ stato proprio l’ex marito di Michelle Hunziker a parlare per primo: “Di solito sono io a ospitare gli altri cantanti italiani nei miei dischi“, sottolineando in questo modo che ‘La Mia Felicità’ è una canzone di Fabio Rovazzi.

Il testo del tormentone estivo lanciato dal giovanissimo artista assieme ad Eros, è stato scritto con il contribuito di Colapesce e Dimartino, arrivati all’ultima edizione del Festival di Sanremo con ‘Musica Leggerissima’, cantata e ascoltata ovunque.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Raffaella Carrà, il saluto dei grandi dello spettacolo: “Un dolore immenso”

Intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni dopo la pubblicazione del brano cantato insieme, ‘La Mia Felicità’, Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti hanno parlato della loro felicità. L’ex marito di Michelle Hunziker ha dichiarato che per lui la felicità è stare tra la gente. Un sogno comune per tutti gli artisti che in questo periodo legato alla pandemia sono rimasti lontani dai palcoscenici.