Raffaella Carrà morta, scoppia a piangere e dice: “Non ce la faccio…”

La morte di Raffaella Carrà, la cui notizia è arrivata come un fulmine e ciel sereno, ha lasciato davvero il mondo sconvolto. Nulla si sapeva della sua malattia, della sua sofferenza e dei suoi ultimi giorni trascorsi in una clinica privata a Roma. La notizia delle sue condizioni gravissime non era trapelata in alcun modo, certamente su sua precisa diposizione che è stata rispettata dalle persone a lei più vicine che l’hanno amata fino all’ultimo.

Raffaella Carrà era una donna completa che ha fatto della sua arte e della sua bravura la sua vita non potendosi dedicare a figli che non sono mai arrivati nonostante tutti dicano che sarebbe stata una mamma formidabile e che li avrebbe tanto voluti.

Stando a sentire gli amici più intimi, le è mancato molto non avere dei figli ma ha saputo riempire quel vuoto con altro regalandosi al mondo con la sua gioia e la sua bravura.

Cristiano Malgioglio non regge l’intervista su Raffaella Carrà e scoppia a piangere

Tantissimi sono stati gli artisti e i colleghi che ieri hanno omaggiato Raffaella Carrà raccontando aneddoti e momenti di vita semplice e, fra questi, c’è stato anche Cristiano Malgioglio.

Cristiano Malgioglio è intervenuto al telefono a Vita in diretta estate la trasmissione che ha preso il posto, per la stagione estiva, di Vita in diretta ed è condotta da Roberta Capua.

Cristiano Malgioglio ha scritto così sui social: “Sono addolorato e piango una amica meravigliosa. Artista meravigliosa. Oggi ho il cuore a pezzi. Riposa in pace e non ti dimenticherò mai… mia adorata #raffaellacarra. Che triste la vita…”.

Poi è intervenuto al telefono a La vita in diretta ma, appena aperto il collegamento è riuscito solo a dire “sono disperato …” e poi è scoppiato a piangere e non ha più voluto parlare.

Il ricordo di Enzo Paolo Turchi a Quarta Repubblica condotta da Nicola Porro

Anche Retequattro ha omaggiato Raffaella Carrà e Nicola Porro che ieri è andato in onda, come ogni lunedì, con Quarta Repubblica le ha dedicato la trasmissione a cui è intervenuto, tra gli altri, Enzo Paolo Turchi che ha detto: “Sono disperato … Con Raffaella la prima volta avevamo lei 18 anni e io 14, abbiamo girato tutto il mondo, girato cose belle, cose brutte. Scusate ma sono a pezzi. Era la numero uno, come persona, come donna. Mi sento veramente a pezzi. L’avevo sentita poco tempo fa, non mi ha detto niente. Perché lei era comunque una forza”.

