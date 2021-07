Raffaella Carrà, la gioia della buona tavola

Erano 10.944. Per chi se lo stesse ancora chiedendo, era questo il numero esatto dei fagioli contenuti nell’ampolla di “Pronto Raffaella”, il gioco telefonico che ha fatto impazzire un popolo intero fra il 1983 e il 1985. Raffaella ovviamente era lei, la Carrà, il programma è stato un campione d’ascolti, antesignano dei programmi di alleggerimento della fascia di mezzogiorno in Rai.

D’altra parte, quasi tutto quello che ha fatto in televisione Raffaella Carrà, al secolo Raffaella Maria Roberta Pelloni, è stato praticamente una prima volta. Come l’ombelico scoperto, anno 1971, balletto del “Tuca Tuca”: grande levata di scudi del Vaticano e dei benpensanti nazionali. Ma la popolarità della Carrà era perfino più forte, una Rosa Parks nostrana in paillettes. Per la cronaca, su esplicita richiesta della mamma, quello della Raffaella era l’ombelico perfetto. La leggenda racconta che all’ostetrica che l’aveva aiutata a partorire, la signora Dellutri in Pelloni aveva chiesto esplicitamente: “le faccia un bell’ombelico, che sembri un tortellino”.

Raffaella Carrà e Romolo Siena negli studi televisivi di Canzonissima (Getty Images)

E a proposito di tortellini (con moderazione), le gioie della cucina emiliana non potevano certo mancare sulla tavola di Raffaella Carrà, nata a Bologna, all’ombra delle due Torri, nel 1943, in piena Seconda Guerra Mondiale. Orgogliosamente emiliana, con papà romagnolo e mamma siciliana, Raffaella affermava senza pudore di essere una buona forchetta, anche se per tutta la vita aveva combattuto con la bilancia per mantenere il suo tortellino (ops, ombelico) perfetto.

“Sono emiliana, amo la buona tavola e un bel pranzo con gli amici è un momento di festa al quale non so e non voglio rinunciare”, affermava a chiare lettere nel libro “Le ricette di Raffaella Carrà”, pubblicato da Mondadori nel 1991. Una chicca per collezionisti ormai quasi introvabile, che comprende duecento ricette scritte con la collaborazione delle cuoche di famiglia, Miriam e Luigina.

Tutto nasce dalla necessità di “dimagrire in allegria”, come si legge nel sottotitolo del libro, perché anche la dieta per la Raffaella nazionale era condita dalla sua incomparabile risata. La Carrà racconta di quando, dovendo perdere qualche chilo, segue uno speciale regime alimentare, che le permette di abbatterne cinque in pochi mesi, senza riprenderli. A leggere la sua sintesi, una dieta che oggi farebbe venire i brividi a Dukan: “Un esempio di pranzo del mezzogiorno? Un piatto di crudità, uno di insalata mista condita con olio, sale e aceto, due grossi piatti di pastasciutta conditi con due salse diverse, verdure cotte e pane a volontà, preferibilmente integrale”.

Fra Spaghetti Milleluci, Insalata Soca Dance e Strozzapreti alla Carrà, il sospetto è che il vero segreto del successo di questa dieta sarà stato il costante allenamento per i suoi memorabili balletti. Tuttavia, lei la spiegava così: “Il successo di questa alimentazione sta nella libertà di scelta, perché so che posso mangiare ogni giorno quanto voglio”.

Attenzione solo agli zuccheri, evidentemente, visto che la sezione dolci non c’è affatto fra le duecento ricette di Raffaella. Ma quel che veniva proposto, alla fine, era un cambio di mentalità, più che una dieta, l’attenzione costante a cosa si mangia piuttosto che regimi alimentari drastici, che si fa fatica a proseguire nel tempo. D’altra parte, già da quell’ombelico al vento nel 1971, la missione inseguita per tutta la sua vita e carriera dalla Carrà non è stata cambiare la nostra mentalità? Indimenticabile.