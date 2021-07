mr.-wrong-in-prima-serata:-anticipazioni-6-luglio-2021

Anticipazioni Mr. Wrong in prima serata martedì 6 luglio 2021

Torna eccezionalmente di martedì 6 luglio 2021 la programmazione in prima serata su Canale 5 di Mr Wrong – Lezioni d’amore.

Parliamo della serie turca con protagonista l’amatissimo Can Yaman e la bella Özge Gürel, già protagonisti di un’altra soap di successo come Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

Con una media di oltre 2.000.000 di spettatori record nel day-time, Bay Yanlis, nel titolo originale, da lunedì 5 luglio 2021 prosegue in esclusiva nella prima serata di Canale 5. A partire infatti da quella data, la nuova soap Brave and Beautiful prende il suo posto nel day-time del canale.

Continua a leggere l’articolo per scoprire le anticipazioni di Mr. Wrong in onda martedì 6 luglio 2021 su Canale 5!

Tensioni tra Serdar, Ozgur ed Ezgi In Mr Wrong. Credits: Mediaset

Mr. Wrong anticipazioni episodi in prima serata

Nelle prossime puntate di Mr Wrong in onda martedì 6 luglio 2021 il perfido Tolga (Serhat Paril) si presenta al nuovo locale di suo cugino Ozgur (Can Yaman) con in mano una denuncia da consegnare alla polizia.

Si tratta di una pesante accusa nei confronti di Ezgi (Özge Gürel) che la vedrebbe responsabile di aver diffuso dati sensibili della sua azienda ad altri concorrenti. A questo punto i nostri protagonisti, con l’aiuto anche di Ozan (Serkay Tütüncü) e Deniz (Cemre Gümeli), si recano all’hotel dove Ezgi ha organizzato l’evento di Serdar (Sarp Can Köroglu) per chiedere le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

Peccato però che Tolga abbia già corrotto gli addetti alla sicurezza che infatti negano loro l’accesso alle immagini. I ragazzi però non si arrendono, e capiscono che nel complotto è coinvolta anche Irem (Kimya Gökçe Aytaç). Così, Deniz chiede le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso dello studio legale del signor Ercument, scoprendo alla fine tutta la verità.

È proprio Irem, infatti, a sostituire i documenti per la licenza del nuovo locale di Ozan e Ozgur. Gesto per il quale la ragazza è licenziata ed esclusa da Serdar. Per ripicca, allora, Erim decide di svelare alcuni illeciti del dottore a Levent (Gürgen Öz), che di conseguenza chiede subito a Serdar di dare le dimissioni.