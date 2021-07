Morgane – Detective geniale, prossimamente su Rai 1

Morgane serie tv quando esce in Italia? Prossimamente su Rai 1

Morgane – Detective geniale è il titolo con cui la serie tv francese di successo si prepara a raggiungere l’Italia su Rai 1!

Dopo aver battuto tutti i record in Francia su TFI con una media di oltre 9,5 milioni di spettatori, HPI – Haut Potentiel Intellectuel, nel titolo originale, si classifica come la terza serie più vista nella storia del canale francese, preceduta solo da Dolmen e da Il conte di Montecristo.

Per questo motivo Rai 1 ne acquisisce i diritti sperando di replicare un simile successo anche in Italia. A svelarne l’arrivo è un promo trasmesso sul primo canale, quello che però non ci dà ulteriori indizi su date e programmazione.

Al momento, infatti, sappiamo soltanto che Morgane – Detective geniale è in arrivo prossimamente su Rai 1, presumibilmente nel corso della stagione televisiva 2021/2022.

Morgane trama e anticipazioni

Chi è Morgane, la protagonista della serie tv francese in arrivo su Rai 1? Conosciamo la madre trentottenne di tre figli, due mariti alle spalle, impiegata come donne delle pulizie e con 160 di QI.

La sua vita prende una piega del tutto inaspettata quando la polizia, accorgendosi delle sue grande potenzialità, le propone un lavoro come consulente nelle loro indagini. Morgane potrebbe quindi rivoluzionare la sua carriera, se non fosse per alcuni problemi irrisolti con le autorità…

Morgane cast, attori e personaggi

Chi troviamo nel cast di Morgane serie tv? La protagonista della storia è interpretata da Audrey Fleurot, celebre per la sua partecipazione alla commedia Quasi Amici (Intouchables).

Accanto a lei anche Cypriane Gardin nel ruolo di Théa Alvaro, Noé Vandevoorde in quello di Eliott Alvaro, Mehdi Nebbou nella parte di Adam Karadec, e Bruno Sanches nel ruolo di Gilles Vandraud. Completano il cast principale Marie Denarnaud nei panni di Céline Hazan e Bérangère McNeese in quelli di Daphné Forestier.

Morgane puntate, quante sono?

Da quante puntate è formata la prima stagione di Morgane? In tutto sono otto gli episodi della fiction co-prodotta da Septembre Productions, Itinerary Prod e TF1. In Francia la serie tv va in onda dal 29 aprile al 20 maggio 2021, mentre in Italia è ancora inedita.

Morgane in streaming, dove vederla

Dove vedere gli episodi in streaming di Morgane? Una volta approdata in prima tv su Rai 1, immaginiamo di assistere alle puntate della serie tv francese anche in streaming gratis su RaiPlay.