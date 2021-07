Michele Merlo, ad un mese dall’addio: commovente messaggio della fidanzata – FOTO

È già passato un mese dalla scomparsa che ha sconvolto il mondo dello spettacolo, la fidanzata di Michele Merlo gli dedica un meraviglioso messaggio

Soltanto un mese fa il mondo dello spettacolo e tutti i sostenitori di Michele Merlo ne piangevano la morte. La prematura dipartita del cantante di Amici di Maria De Filippi ed X Factor è stato un colpo al cuore per tutta Italia, anche per chi non lo conosceva, soprattutto per la gravità della malattia che l’ha colpito.

“Ho paura dell’amore e non del resto, ma non mi lascio perdere perché il mio sogno è questo. E anche se fa un sacco male, viviamo, ricordiamo, soffriamo per sempre, come rondini nel temporale”, questa la bellissima frase che Luna Shirin Rasia ha dedicato al suo fidanzato.

Michele Merlo, la dedica del web per la sua scomparsa

Michi è già passato un mese❤️ mi piace ricordati sempre così.#michelemerlo pic.twitter.com/CgB4hU9Aok — giuliaa♡ (@vicolociecoo__) July 6, 2021

Ancora incredule, le fan di Michele Merlo si sono movimentate per far salire in tendenza su Twitter l’hashtag col suo nome, per ricordarlo al meglio. Tante le frasi, le foto, i video commemorativi del cantante di Amici di Maria De Filippi scomparso prematuramente in seguito ad un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante.

“Mi mancano le nostre cazzate insieme”, così la mamma di Michele lo ricorda dopo un mese dalla perdita del proprio figlio.