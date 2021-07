mattarella-a-parigi,-la-francia-promette-collaborazione-sulla-libia.-il-capo-dello-stato:-ma-la-ue-deve-cambiare,-servono-nuove-regole

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rientra stasera in Italia dopo i tre giorni trascorsi a Parigi per la visita di Stato in Francia con la consapevolezza che le relazioni con l’Eliseo sono definitivamente cementate da reciproca stima e amicizia. Prendiamo la Libia. Sui suoi destini, sin dalla caduta di Gheddafi, le posizioni dei due Paesi non sono state più allineate, il che ha prodotto incomprensioni specialmente nella gestione e nell’accoglienza dei migranti.