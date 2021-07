mangiare-a-perugia-durante-umbria-jazz-(e-anche-dopo)

Gli indirizzi da non perdere del capoluogo umbro, con qualche deviazione fuori città, per apprezzare al meglio la cucina umbra di carne e di pesce (di lago)

Manca poco al grande momento. Dopo un anno di silenzio a causa del Covid, Perugia non vede l’ora di tornare al piacevole risuonare di musica jazz in tutti i suoi vicoli. Non senza qualche limitazione, ma comunque si tiene duro e, dopo un anno di stop, l’Umbria Jazz a Perugia riparte. Il festival musicale jazzistico più famoso d’Italia, nato nel 1973, tornerà nel capoluogo umbro dal 9 al 18 luglio, fra concerti, jam session e incontri a tema musica. Mancheranno tuttavia i concerti gratuiti in piazza, quelli in galleria e le Clinics dei musicisti del Berklee. Per tutto questo si rimanda al 2022, incrociando le dita, ma intanto il cartellone è di tutto rispetto e sicuramente in città torneranno migliaia di appassionati. Che dovranno pur mangiare qualcosa, fra un concerto e l’altro… Per loro, e per chiunque visiterà Perugia questa estate e non solo, ecco una serie di suggerimenti per non rimanere a bocca asciutta e assaggiare quanto di buono ha da offrire questa terra generosa: dall’olio al vino, passando per i legumi, la carne, la norcineria e perfino i pesci (di lago).

Pausa veloce

Se volete fare una piacevole pausa veloce il posto giusto è piazza Matteotti. Davanti al monumentale ingresso della Posta c’è un chiosco che da decenni dispensa panini con porchetta. Si tratta dell’Antica Porchetteria Granieri Amato, norcini da quattro generazioni, che a tutte le ore è un vero must per un panino o una birra, approfittando dei comodi scalini della suddetta Posta per sedersi.

Dal lato opposto, invece, ci sono i più comodi tavolini di Testone, il format a base di Torta al testo (ci sono altri punti in città, ma più in periferia) che ha conquistato il centro di Perugia. Qui si fa la fila e si ordina la torta, che è una specie di piadina alta e farcita come un panino, attendendo che venga servita al tavolo. Erba e salsiccia classica umbra, oppure prosciutto crudo e stracchino sono i best seller.

Sempre da prendere e portar via, la proposta del forno Santino (Ceccarani sull’insegna) spazia dalla pasticceria alla panetteria. Questo è il posto giusto per acquistare un’ottima Torta al formaggio (detta anche Torta di Pasqua), perfetta sia per uno snack veloce che per portarla a casa come souvenir (un consiglio, abbondate pure, tanto la potrete congelare e rinfrescare al momento giusto). Analogamente Santino è da segnalare anche per la Torta al testo, da comprare a spicchi o intera e riportare a casa come bottino di guerra.

Sempre in piazza Matteotti ha aperto da pochissimo la sua seconda una gelateria artigianale che si è fatta apprezzare anche dalle guide di settore. È il Gelato di Mastro Cianuri, che dalla sede storica di via D’Andreotto ha realizzato il suo sogno di arrivare nel centro storico. Qui si trovano i gusti che l’hanno reso famoso, come il Sacher e il Cioccarancio, ma anche novità come l’Ingrifato, dedicato alla tifoseria calcistica perugina.

Grandi classici

Anche negli anni in cui la ristorazione da hotel aveva una scarsissima considerazione, Giò arte e vini si è sempre distinto per la sua solidità. Cucina umbra classica, servizio accurato, tovaglie lunghe e immacolate. Giò è un posto elegante, ma non affettato, dove si possono mangiare perfino piatti estremamente rustici. Della stessa proprietà anche il Chocohotel e non è un caso se qui anche i dolci siano golosissimi. Inoltre hanno in casa un’enoteca e questo significa che gli appassionati di vino troveranno calici per i loro palati.

Classica, anche se un po’ distante dal centro, la proposta della Locanda Stella. Chiocciolato, è riconosciuto da Slow Food come uno di quei posti dove si trovano prodotti d’eccellenza, ben cucinati e un’atmosfera calda, oltre che una carta dei vini ampia, centrata soprattutto sul territorio.

Ristoranti pop e moderni

Chi scrive li ha visti nascere, nei vicoli che brulicavano di studenti universitari. Erano giovanissimi quando hanno aperto, quasi teneri quando provavano a far ristorazione da bistrot in un centro storico quasi immobile. Eppure negli anni (quasi venti) il Civico 25 è diventato una certezza e quei ragazzi sono cresciuti in tutti i sensi, sia nell’età che nella proposta, sempre centrata sul territorio.

Nel delizioso Borgo XX Giugno, quartiere alle pendici del centro storico, L’Officina Ristorante Culturale è il posto che quasi non ti aspetti a Perugia. Qui sono anni che si osa cautamente con piatti moderni, fantasiosi e sempre centrati. Non manca qualche garbato tocco esterofilo (il proprietario è greco), c’è grande attenzione per i vegetariani, che in Umbria è una rarità, e per chi ha meno tempo o voglia di spendere, la possibilità di un’opzione ancor più pop nell’attiguo emporio, dove si va soprattutto di aperitivi.

Di Osteria a Priori va detto innanzitutto che ha una location meravigliosa, in una delle arterie principali della città vecchia, via dei Priori, e in un locale tutto arconi e pietra che è un’immersione nell’anima medievale della città. La proposta rimane più ancorata alla tradizione dei precedenti, con certezze da ristorante umbro quali gli Strangozzi al tartufo.

Il più recente di questo elenco è L’Acciuga, locale che coraggiosamente si è andato a collocare fuori dal centro turistico, in zona Settevalli. Locale dalle linee pulite e moderne, cucina gourmet con ampie digressioni verso il pesce, come non ci si aspetterebbe in questa periferia industriale della città né a Perugia in generale. È il posto giusto per chi vuole uscire dagli schemi umbri.

Fuori città

Per chi a un giro a Perugia vuole aggiungere qualche deviazione food, ecco alcuni indirizzi non troppo lontani dalla città.

Cominciamo da Pantagruel, solido ristorante dell’Hotel Posta dei Donini, una bellissima villa nobiliare suburbana che da sola merita la visita. Siamo in quel di San Martino in Campo, piccolo borgo a pochi chilometri da Perugia e comodissimo da raggiungere in auto. Qui la proposta è classica, con qualche guizzo di creatività, ma pur sempre solida. In più il lockdown ha spinto l’acceleratore sulla realizzazione di una carta dei “freddi”, ovvero delle tartare di carne e di pesce, perfette per viaggiare in delivery, ma anche per aprire degnamente il pasto.

Spostandosi verso il lago Trasimeno, ci sono una serie di indirizzi che valgono il viaggio. Innanzitutto c’è la mitologica Maria, ovvero Faliero, famoso per la sua Torta al testo cotta nel forno a legna, da mangiare in una freschissima pineta. Non vi aspettate un indirizzo gourmet, ma una vera immersione nell’Umbria più verace e un’atmosfera quasi da sagra di paese.

Andando sulla sezione osterie, più o meno moderne, dove mangiare anche il pesce di lago, ci sono due indirizzi storici e uno più recente. I primi due sono Rosso di Sera, a San Feliciano, e L’Orologio, a Castiglion del Lago, il più recente è Centumbrie, vicino Magione, dove in un’area mezza agricola mezza industriale si apre un locale modernissimo, con un bistrot stretto tra il frantoio e il mulino di questa azienda agricola. Aperto da pochi mesi, questo è l’indirizzo più moderno, anche nella proposta, in cui si lavora sull’esaltazione dei prodotti dell’azienda, a cominciare dall’olio.

Più centrato sulla cucina di lago è Rosso di Sera a bordo Trasimeno, a San Feliciano. Qui il must è l’esaltazione del pesce di lago, prodotto spesso bistrattato, ma dalle grandi potenzialità. Stessa cura anche all’Acquario, nel delizioso centro storico di Castiglione del Lago, uno dei borghi più belli d’Italia. Indirizzo più che sicuro, anzi, di quelli che valgono il viaggio, spazia felicemente dalla cucina di lago a quella di terra, con mano sicura e senza fronzoli.