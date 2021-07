Lorella Cuccarini sorprende tutti e scrive a Raffaella Carrà “Con te non ho avuto …”

Spread the love











Nella giornata di ieri abbiamo ricevuto tutti una notizia che sicuramente ci ha lasciati senza parole. È venuta a mancare infatti improvvisamente Raffaella Carrà, una delle più grandi artiste del nostro paese. A dare l’annuncio, il triste annuncio è stato l’ex compagno di tutta una vita ovvero Sergio Japino. Appena diffusa la notizia, molti amici, fan, colleghi hanno commentato tra lo stupore, l’incredulità e lo shock. Una tra tutti Lorella Cuccarini, la quale ha deciso di scriverle una lettera.

Raffaella Carrà, l’annuncio della morte

La notizia è trapelata soltanto alle ore 16:20 di ieri lunedì 5 luglio 2021. “Raffaella Carrà è morta per una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia”. Con queste parole l’ex compagno di Raffaella Carrà ha annunciato la dipartita della grande artista, un simbolo della tv italiana. Immediatamente, tutti i giornali hanno iniziato a diffondere questa notizia che ha lasciato senza parole davvero tutti quanti e tanti sono stati i messaggi di cordoglio e di vicinanza arrivati da tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Una tra tutte Lorella Cuccarini la quale è stata da sempre non soltanto la sua fan numero uno, ma anche una sua grande amica, nonostante comunque in passato abbiano avuto dei dissapori.

L’incredulità di Lorella appena appresa la notizia

Ma non appena venuta a sapere della morte di Raffaella Carrà la ballerina ha voluto innanzitutto pubblicare su Twitter un messaggio. “Non è possibile. Una notizia che fa male. Tanto. Il mito di sempre rinasce in Cielo. Rip Raffaella“. Queste le parole della Cuccarini che fanno ben capire quanto fosse incredula e sconvolta dalla notizia. Poi a mente un po’ più lucida e dopo qualche ora, nella notte la professoressa di ballo della scuola di Amici ha voluto scrivere una vera e propria lettera dedicata proprio alla Carrà.

La lettera di Lorella per Raffaella

“Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento artistico intoccabile, insieme a Carla Fracci. Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi. In sole sei settimane, ho dovuto salutarvi. Con immenso dolore. La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te. Con Carla ho condiviso tanti bei momenti. Con te non ho avuto la stessa fortuna, ma niente e nessuno potrà mai scalfire ciò che hai significato nella mia vita. Se non ci fossi stata, non sarebbe esistita la televisione del varietà e dell’intrattenimento. La più amata dagli italiani eri e resterai per sempre tu. “Ballo, ballo, ballo senza respiro”. Buon viaggio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...