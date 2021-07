la-prima-“passeggiata”-spaziale-degli-astronauti-che-stanno-costruendo-la-nuova-stazione-spaziale-cinese

È appena avvenuta la prima passeggiata spaziale di due dei tre astronauti cinesi, partiti nella missione per la costruzione della nuova stazione spaziale cinese Tiangong 3

Il saluto dei tre astronauti – da sinistra Tang Hongbo, Nie Haisheng, and Liu Boming – al Presidente cinese Xi Jinping il 23 giugno durante una video conferenza (foto: Yue Yuewei/Xinhua via AP rilasciata dalla Xinhua News Agency cinese)

Domenica 4 luglio 2021 è avvenuta la prima passeggiata spaziale per due dei tre astronauti cinesi che stanno costruendo la nuova stazione orbitale della Cina, Tiangong, in una missione, la Shenzhou 12, della durata di 3 mesi. La notizia proviene dall’agenzia China News Service che ha fornito le immagini dell’impresa. Questa uscita fuori porta è servita a installare telecamere e altre apparecchiature mediante l’uso di un braccio robotico della lunghezza di 15 metri. I due protagonisti, Liu Boming e Tang Hongbo, sono stati fuori per quasi 7 ore, mentre il comandante Nie Haisheng è rimasto all’interno. Questa è la seconda passeggiata spaziale di astronauti cinesi dopo un primo episodio di un astronauta che nel 2008 era sceso per 20 minuti dalla navetta Shenzhou 7.

La passeggiata spaziale dei due astronauti

L’agenzia stampa Xinhua ha fornito alcune immagini della discesa dal modulo dell’astronauta Liu Boming, il primo ad uscire, seguito poi da Tang Hongbo, che ha testato le tute spaziali, programmate per consentire la permanenza all’esterno per otto ore. Il comandante è rimasto all’interno per seguire e monitorare tutte le operazioni. L’astronauta Liu è rimasto attaccato con i piedi a una piattaforma che agganciata a un braccio controllato da remoto che lo ha tenuto fermo mentre utilizzava un trapano e altra strumentazione per installare le apparecchiature. Ancora si lavora al primo modulo. Nei prossimi mesi fino alla fine del 2022 l’agenzia spaziale cinese ha pianificato altri 11 lanci per la realizzazione finale della stazione spaziale, con altri due moduli da 70 tonnellate, per concludere i lavori nel 2023. Qui un’immagine dell’uscita degli astronauti prima della passeggiata spaziale.

(foto: Jin Liwang/Xinhua via AP)

I passi per la nuova stazione spaziale cinese

La Cina ha lanciato la missione Shenzhou 12 il 17 giugno 2021. Si tratta del settimo volo spaziale cinese con equipaggio, all’interno del programma Shenzhou. Si tratta anche della missione più lunga, della durata di 3 mesi, parte di un più vasto programma spaziale. Il progetto è quello di andare avanti nella costruzione della stazione spaziale, la terza cinese (Tiangong-3, la seconda è già disattiva), collegando altri due moduli alla prima parte. Lo scopo è dunque la realizzazione di una stazione spaziale per le attività di ricerca della Cina, che non può salire a bordo della Stazione spaziale internazionale. Il primo modulo, Tianhe (Armonia dei cieli), è stato lanciato il 29 aprile 2021. Dunque, il modulo centrale è già in orbita (da poco). Ed ora, nei prossimi mesi e nel 2022 verrà portato avanti il lavoro per arrivare alla conclusione della terza stazione.