iraq,-abbattuto-drone-bomba:-era-diretto-contro-l’ambasciata-usa-a-baghdad

Un drone esplosivo diretto contro l’ambasciata statunitense a Baghdad, capitale dell’Iraq, e’ stato abbattuto dalle Forze armate Usa. Lo riferiscono fonti della sicurezza irachena.

Non ci sono notizie di feriti ne’ di vittime. Nelle scorse ore alcuni razzi sono stati lanciati verso una base nella zona occidentale del Paese arabo che ospita truppe Usa. Potrebbe trattarsi in entrambi i casi di episodi legati alle nuove tensioni tra le forze di Washington e i gruppi vicini all’Iran sia in Iraq che in Siria.

Il drone armato è stato abbattuto con un razzo sparato dal sistema di difesa americano. E’ avvenuto a poche ore dagli attacchi sferrati contro una base che ospita soldati statunitensi a ovest dell’Iraq, Ain al-Assad. Dall’inizio dell’anno sono stati 47 (di cui 6 con i droni) i raid che hanno preso di mira interessi statunitensi nel paese dove sono dispiegati circa 2500 uomini in divisa americani.

Lo scorso aprile, un drone carico di esplosivo ha colpito il quartier generale della coalizione anti-Isis nella città curda dell’Iraq Erbil. Il mese successivo è stata colpita la base aerea Ain Al-Asad e il 9 giugno l’aeroporto di Baghdad dove ci sono anche soldati americani. Washington ha offerto una ricompensa che può arrivare fino a 3 milioni di dollari per informazioni sugli attacchi contro gli Stati Uniti in Iraq.