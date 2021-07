il-fossano-calcio-piange-franco-barroero:-fu-presidente-nei-primi-anni-2000

Spread the love

Fossano Calcio in lutto per la scomparsa, tragica, di Franco Barroero, il 69enne odontotecnico, disperso e deceduto nel fine settimana scorso durante un’escursione sulle montagne di Valdieri ed il cui corpo, purtroppo senza vita, è stato ritrovato nella giornata di ieri (5 luglio) dopo due giorni di intense ricerche.

Franco Barroero, infatti, era stato importante dirigente e, dalla fine del 2002 al 2012, presidente del sodalizio fossanese, subentrando alla guida della società a Gino Bordone.

Il club biancoblu ha voluto ricordare tramite i canali social il proprio ex presidente: “Il Fossano Calcio 1919 porge sentite condoglianze e si stringe intorno alla famiglia per la scomparsa di Franco Barroero, ex presidente della nostra società nei primi anni duemila“.