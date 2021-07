Le focaccine allo yogurt al forno con crudo e caprino sono una di quelle preparazioni da buffet con cui si fa bella figura con poco lavoro. L’impasto si prepara in pochi minuti, senza aver bisogno di tempi di lievitazione e senza l’utilizzo della bilancia: per questo la ricetta è perfetta per essere preparata con i bambini o per uno snack dell’ultimo minuto.

L’ingrediente principale dell’impasto è lo yogurt greco, che conferisce una consistenza soffice, con un bassissimo apporto calorico. Si prestano a essere farcite nei modi più fantasiosi, sono perfette anche con il salmone e la panna acida, oppure, se si danno ai bambini, con la marmellata o la crema di nocciole, o con la frutta fresca e un goccio di panna montata appena.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

10 persone

Ingredienti:

1 vasetto Yogurt Greco (170 g)

1 vasetto Farina

1 cucchiaino Sale Fino

1 cucchiaino Lievito Istantaneo

60g Prosciutto Crudo

80 g Caprino

Preparazione:

Per preparare la ricetta delle focaccine allo yogurt al forno con crudo e caprino, preriscaldate il forno a 200 °C.

Nel frattempo, in una ciotola versate lo yogurt greco, il sale, il lievito e la farina.

Impastate tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto omogeneo che non si appiccica alle dita (se necessario, aggiungete ancora un cucchiaio di farina).

Su una spianatoia infarinata, stendete l’impasto a uno spessore di 3-4 millimetri, aiutandovi con un mattarello.

Con un coppapasta (o un bicchiere), ritagliate dei dischetti. Reimpastate i ritagli di impasto e stendetelo nuovamente, per ricavare altre focaccine. Procedete così fino ad esaurimento dell’impasto.

Disponete i dischetti su una teglia rivestita di carta forno e infornateli a 200 °C per circa 10 minuti.

Quando le focaccine saranno dorate, sfornatele e guarnitele con una fetta di prosciutto crudo ed un cucchiaino di caprino su ciascuna.