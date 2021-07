Elisabetta Gregoraci opinionista al GF Vip 6? Arriva il clamoroso annuncio da parte della bellissima conduttrice televisiva.

Elisabetta Gregoraci (Instagram)

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5 non si sono spenti i riflettori per Elisabetta Gregoraci. La bellissima conduttrice televisiva proprio nei giorni scorsi è stata al timone di Battiti Live, la kermesse musicale andata in scena ad Otranto in Puglia. Alla sua quinta esperienza sul palco di Battiti assieme ad Alan Palmieri, per l’ex di Briatore è stato un grandissimo successo. Conclusasi nei giorni scorsi, a partire dal 13 luglio la kermesse sbarcherà per cinque giorni su Italia Uno allietando le serate del pubblico di Mediaset.

Ma la showgirl dopo Battiti Live ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha affrontato diversi aspetti della sua vita e della sua carriera, parlando anche dell’ultima esperienza nelle vesti di cantante e quella vissuta al GF Vip. Elisabetta nell’ultimo periodo ha lavorato ad un brano “Anno Zero” assieme ad Alan Palmieri. La conduttrice ha però sottolineato che nonostante si sia divertita molto, le sue intenzioni non sono quelle di darsi alla musica.

Quanto all’esperienza vissuta nella prima parte del reality show di Canale Cinque, abbandonato nel periodo natalizio per raggiungere il suo primogenito, la Gregoraci ha dichiarato che è stata “un’esperienza forte e dura” che rifarebbe senza alcun dubbio se tornasse indietro.

Elisabetta Gregoraci e il suo sogno dopo Made in Sud e Battiti: la conduttrice calabrese parla del Gf Vip

La showgirl Elisabetta Gregoraci (foto Instagram).

La conduttrice calabrese, Elisabetta Gregoraci, dopo Battiti Live si è raccontata in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha parlato della sua carriera televisiva e delle esperienze fatte nell’ultimo periodo.

L’ex moglie di Briatore ha dichiarato che per anni ha guidato Made in Sud e Battiti Live raggiungendo due grandi sogni: stare alla conduzione di un programma comico e uno musicale. Ma le intenzioni adesso sarebbero quelle di approcciarsi a qualcosa di diverso come ad esempio: “Un talk show dove ci sono storie vere, emozioni”.

Elisabetta potrebbe dunque provare il ruolo di opinionista nel reality condotto da Alfonso Signorini e da lei vissuto nelle vesti di concorrente anche se per quest’anno i due posti a sedere sono già occupati. La conduttrice ha però sottolineato: “Alfonso Signorini è un amico da anni. Però io non sono così monella e diretta nelle cose. O meglio a volte sì e a volte no. E li bisogna esserlo sempre”. Staremo a vedere come evolveranno le cose.